"Pourquoi au diable!?" La tête de série Danielle Collins exprime sa frustration envers le public après sa défaite surprenante face à Erika Andreeva au Monterrey Open.

Andreeva, l'aînée de la prodige du tennis de 17 ans Mirra Andreeva, a remporté une victoire remarquable 1-6 6-3 6-3 contre une joueuse du top 20, marquant ainsi sa première victoire en carrière contre une telle adversaire de haut niveau.

Cependant, le point tournant du match s'est produit pendant le troisième set, alors que Collins attendait qu'Andreeva serve. Entendant du bruit dans le public, Collins a levé les bras et a demandé des explications à une section des spectateurs : "Mais qu'est-ce que c'est que ça ?"

Elle a poursuivi : "Je ne comprends pas. Ce n'est pas si difficile de nous laisser jouer au tennis et, eh bien, nous encourager."

Collins, classée 11ème mondial, a annoncé sa retraite à la fin de la saison à l'âge tendre de 30 ans. Elle a lutté contre de nombreux problèmes de santé tout au long de sa carrière, notamment la polyarthrite rhumatoïde et l'endométriose, ce qui fait que l'US Open à venir sera son dernier tournoi du Grand Chelem.

Collins a connu une dernière saison spectaculaire sur le circuit, réalisant des exploits tels que gagner son premier événement WTA 1000 à l'Open de Miami en mars et suivant en avril avec une victoire à l'Open de Charleston. Elle a reçu un laissez-passer pour le deuxième tour à Monterrey, tandis qu'Andreeva, 20 ans, a dû remporter une victoire en deux sets contre Anhelina Kalinina. Elle affrontera maintenant Lulu Sun ou María Lourdes Carle dans les quarts de finale.

Entre-temps, la finaliste de l'US Open 2021 Leylah Fernandez a subi une défaite contre la qualifiée Ana Bogdan au premier tour des Championnats de Cleveland. Bogdan, classée 103ème mondial, a réussi un comeback remarquable, renversant une défaite 1-6 dans le premier set pour gagner 7-6(2) 6-2. Fernandez, tête de série numéro 2 avec un classement mondial de 24, a eu du mal avec 11 double fautes dans une performance décevante. Malgré avoir servi pour le match avec une avance de 5-4 dans le deuxième set, Fernandez n'a pas réussi à maintenir son service, perdant finalement au tie-break.

La victoire d'Andreeva contre une joueuse du top 20 a mis en évidence sa passion pour le sport, en particulier le tennis, en démontrant de la résilience et de la détermination sur le court.

