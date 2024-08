Le soleil perce à travers les lunettes rondes remplies d'un liquide orange-jaune, givrées de brume glacée, de fines bulles remontent. La couleur de la boisson rappelle le coucher de soleil parfait. Une tranche d'orange et une paille, à laquelle toute la ville semble aspirer sa soif d'été – avec un Aperol Spritz.

Gianfranco Gurrieri dirige la Panineria d'artista sur le Poelchaukamp à Hamburg-Winterhude avec sa partenaire Mireen Thimm. Il y a presque autant de ponts que de restaurants et de bars italiens, c'est pourquoi les locaux appellent déjà cet endroit la "Petite Venise". Gurrieri, natif de Sicile, sait exactement à quel point la boisson est populaire. Un vendredi soir ensoleillé, il sert jusqu'à 200 verres d'Aperol Spritz : "Nos clients sont fous d'Aperol Spritz. Il incarne un style de vie, l'Italie, la Dolce Vita."

Aperol : la recette n'a pas changé depuis 1919

L'Aperol Spritz est la boisson à la mode par excellence, aucun autre breuvage ne façonne le paysage urbain des cafés, bars et restaurants allemands autant que cet apéritif amer, servi pour la première fois il y a plus de 100 ans et devenu un succès immédiat. Aujourd'hui, le cocktail est l'un des boissons les plus vendues dans le monde. Selon Statista, environ 9,6 millions d'unités d'Aperol, chacune de 9 litres, ont été vendues dans le monde en 2023. Cela en fait le bitter digestif le plus vendu dans le monde. Le succès de l'Aperol est dû à deux frères italiens : Silvio et Luigi Barbiere ont développé l'Aperol exclusivement pour une foire internationale à Padoue en 1919. Depuis, la recette n'a pas changé.

Une histoire tout à fait simple, mais c'est là que réside sa magie. L'Aperol, qui appartient aujourd'hui au groupe Campari, est un distillat de rhubarbe, de cinchona, de gentiane jaune, d'orange amère et d'herbes aromatiques. L'arôme : amer-doux. Pour le classique Aperol Spritz, il est mélangé avec du Prosecco, de l'eau gazeuse et de la glace. Une tranche d'orange complète la boisson. Pas chez Gurrieri : "Chez nous, seul le Prosecco accompagne l'Aperol - pas d'eau gazeuse - et beaucoup de glace, de la glace avec un trou", déclare le tenancier du bar Aperitivo. "C'est comme avec la nourriture : si les ingrédients sont mauvais, la nourriture n'a pas bon goût. C'est la même chose avec l'Aperol Spritz. Il faut un bon Prosecco, sec, très pétillant, sinon ça n'a pas bon goût."

Parfait pour "buvez le jour"

Le nom Aperol est dérivé du français et est basé sur le mot "apéritif". L'esprit est censé stimuler l'appétit, c'est pourquoi la boisson est également excellente en tant que boisson du jour avant les repas. Le "New York Magazine" a un jour titré que le Spritz était "complètement solide" et "parfait pour "buvez le jour". Et en effet : la boisson ne manque pas de robustesse. Elle n'est pas trop compliquée, elle n'est pas la meilleure boisson, mais simple.

Le Spritz, également connu sous le nom de Sprizz ou Veneziano, remonte probablement à la boisson autrichienne "Gespritzer". C'est ainsi qu'on appelle les boissons mélangées à partir de vin et d'eau minérale. Les Italiens du Nord ont simplement emprunté le terme à leur usage. Et ainsi, les Allemands ont adopté la boisson : le petit Apero, comme nous l'appelons affectueusement ici, presque une boisson allemande.

La boisson incarne pour les Allemands un sentiment de vacances italiennes - peut-être que chaque gorgée de la boisson amère-douce satisfait le désir d'être un peu italien soi-même. Chaque année, de nouvelles variantes essaient de dépasser le classement du best-seller : Campari Spritz, Limoncello Spritz et, depuis quelque temps, la nouvelle découverte Sarti Spritz, une liqueur fruitée faite de mangue, de fruit de la passion et d'orange sanguine. Mais l'un est trop amer, l'autre trop sucré ou artificiel. "L'Aperol Spritz reste inégalé en tant que numéro un", déclare Gurrieri.

L'Aperol Spritz en tant que boisson pour le milieu, pour les gens de la campagne à la grande ville, la voiture Volkswagen parmi les boissons. Une boisson que la société a adoptée. Une importation du pays qui est le champion du monde de la gaieté et de l'art culinaire. Soyons honnêtes : l'Italie est toujours à la mode.

