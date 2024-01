Pourquoi 2024 devrait être l'année où vous vous concentrerez sur la qualité du sommeil

Chaque nouvelle année offre l'espoir d'un nouveau départ centré sur vous. S'agira-t-il d'adopter une alimentation plus saine ? De faire plus d'exercice? D'entretenir de nouvelles et d'anciennes relations? Réduire ou mieux gérer le stress à la maison et au travail ?

Tous ces efforts ne manqueront pas d'avoir des effets bénéfiques sur votre santé à court et à long terme. Toutefois, selon les experts, vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs si vous commencez par vous concentrer sur un sommeil de meilleure qualité. Le fait d'être bien reposé stimule l'humeur et améliore l'énergie, ce qui vous donne un coup de pouce pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs.

Le "point idéal" pour un sommeil réparateur est de pouvoir passer sans interruption par les quatre stades du sommeil , quatre à six fois par nuit. Étant donné que chaque cycle dure environ 90 minutes, la plupart des gens ont besoin de sept à huit heures de sommeil relativement ininterrompu pour atteindre cet objectif.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement entraîner votre cerveau à un sommeil réparateur. Voici cinq moyens scientifiquement fondés d'obtenir un sommeil de qualité en 2024.

Établissez un horaire de sommeil et respectez-le

Selon les experts, il faut se fixer une heure de réveil, même pendant les week-ends, les vacances ou après une nuit de mauvais sommeil. Si l'heure du coucher et du lever change d'un jour à l'autre ou pendant les week-ends, vos rythmes de sommeil ne sont pas prévisibles et le corps ne sait pas comment réagir, a expliqué Michael Grandner, psychologue clinicien et expert du sommeil, lors d'une précédente interview accordée à CNN.

"Le cerveau aime la régularité et la prévisibilité", a déclaré Grandner, qui dirige le programme de recherche sur le sommeil et la santé à l'université de l'Arizona et la clinique de médecine comportementale du sommeil au centre médical Banner-University de Tucson.

"Se réveiller à la même heure tous les jours, ajouter de la lumière et du mouvement dès le réveil, définira vos autres rythmes pour la journée et vous donnera plus d'énergie et d'humeur".

Évitez certains aliments et certaines boissons

Ne vous tournez pas vers l'alcool pour calmer vos nerfs ou vous aider à dormir. L'alcool peut vous aider à vous endormir, mais il vous enferme dans les stades les plus légers du sommeil. Votre corps a besoin de passer par les trois stades du sommeil - sommeil léger, sommeil paradoxal ou rêve, et sommeil profond - pour se réparer et se restaurer complètement.

Ne pas consommer de caféine après midi et éviter les aliments lourds ou épicés qui peuvent provoquer des brûlures d'estomac ou d'autres problèmes digestifs peut également vous aider.

Adoptez une bonne hygiène du sommeil

Il existe de nombreuses autres façons d'entraîner votre cerveau à s'endormir et à rester endormi. Parmi les bonnes habitudes à prendre, citons l'élimination de la lumière bleue et du bruit, la prise de bains chauds ou la pratique du yoga pour se détendre, ainsi que le maintien de la chambre à coucher au frais et sans appareils électroniques.

Lascience nous apprend que nous nous reposons mieux à des températures plus fraîches, de l'ordre de 60 à 67 degrés Fahrenheit (15 à 20 degrés Celsius).

Les lumières bleues et autres LED émises par les ordinateurs portables, les smartphones et la télévision interfèrent avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.

Sacraliser la chambre à coucher

Enfin, et surtout, réservez votre lit au sommeil et au sexe. Même s'il peut sembler normal de travailler au lit ou de jouer avec les enfants au lit, cela n'apprend pas à votre cerveau à considérer la chambre à coucher comme un lieu de sommeil.

Le Saint-Graal des conseils sur le sommeil

Le docteur Grandner ne jure que par une autre recommandation qui, dans sa clinique, s'avère aussi efficace que les somnifères prescrits : "Le meilleur conseil que l'on puisse donner à quelqu'un en matière de sommeil est de se lever - ne pas rester au lit éveillé sans dormir.

"Que ce soit au début ou au milieu de la nuit, si vous êtes éveillé depuis 20 ou 30 minutes, levez-vous et réinitialisez-vous", a déclaré M. Grandner. "Peut-être avez-vous besoin de cinq minutes pour vous endormir, ou peut-être d'une heure, mais ne passez pas tout ce temps éveillé dans votre lit.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que le fait de rester éveillé au lit peut former une association dans votre cerveau qui peut conduire à une insomnie chronique, explique Mme Grandner. Au lieu d'être un endroit reposant où vous vous endormez paisiblement, votre lit devient un endroit angoissant où vous vous tournez et vous réveillez fatigué.

"C'est contre-intuitif, mais le fait de passer du temps au lit éveillé transforme le lit en fauteuil de dentiste", a-t-il déclaré. "Vous voulez que le lit soit comme votre restaurant préféré, où vous entrez et commencez à avoir faim même si vous venez juste de manger. Vous voulez que le lit fasse la même chose pour le sommeil".

Vous ne dormez toujours pas comme un bébé ? Vous avez peut-être besoin d'une formation professionnelle sur le sommeil ou d'une visite chez un spécialiste du sommeil pour écarter la possibilité d'une apnée du sommeil ou de troubles graves du sommeil. Recherchez en ligne un centre de diagnostic du sommeil dans votre région.

Source: edition.cnn.com