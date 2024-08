- Pour une durée déterminée, l'individu en question commence sa 75e année.

Des années se sont écoulées depuis, mais une rencontre comme celle-ci est difficile à oublier. Une confrontation avec une célébrité hollywoodienne qui finit par se rapprocher, poser ses mains sur vos épaules, vous fixer longuement dans les yeux, sourire, puis prononcer des phrases comme "tout ce que nous sommes maintenant est le produit de nos pensées".

Richard Gere est resté silencieux pendant un long moment ensuite, semblant observer l'impact de ses mots. Combien de temps il est resté assis et combien de temps ses mains sont restées sur vos épaules ne sont plus souvenirs, probablement pas longtemps. Cependant, cela a semblé durer une éternité.

Comme si l'existence était un voyage magique sur un tapis volant

Pendant ce temps, Gere parlait de son film "Sommersby" (1993), une grande histoire se déroulant pendant la Guerre de Sécession américaine, où le personnage de Gere prend l'identité d'un autre et que la femme de celui-ci l'accepte comme époux. Un matériau idéal pour le Gere bouddhiste, "ce que nous sommes est le produit de nos pensées", comme le suggère Bouddha, et quelque chose qui intéressait Gere à l'époque, comme si la vie était un voyage magique sur un tapis volant.

Même à l'époque, cette véritable star possédait déjà ce visage avec ces yeux énigmatiques, ses petits orbes sombres toujours légèrement mystérieux. Vous pouvez encore voir l'un de ses films aujourd'hui, de "American Gigolo" (1980) à "Pretty Woman" (1990), le remarquable "Dr. T et les femmes" (2000), ou des thrillers comme "The Jackal" (1997), et son visage ne révèle jamais rien.

Richard Gere crie ou pleure rarement à l'écran

Il y a peu d'exemples dans les performances à l'écran de Richard Gere où il crie ou pleure, devient hystérique ou perd pied. Des exceptions incluent le film de route précoce "Breathless" (1983), où il joue un officier de police zélé et fébrile en fuite, et le musical de 2002 "Chicago", qui présente un Gere dansant et chantant, quelque chose qu'il a apprécié en tant que musicien mais qui ne correspondait pas tout à fait à ses autres rôles.

Ces rôles partagent un fil conducteur : Richard Gere calme chaque scène dès qu'il entre devant la caméra. Tout bruit s'estompe lorsqu'il parle car ce qu'il a à communiquer est toujours important. Avec son ton méditatif et égal, il faut toujours prêter attention. Même lorsqu'il joue un banquier paniqué, comme dans "Arbitrage" (2012), il est l'antithèse de la nervosité, paraissant rester imperturbable dans sa calme.

Un extérieur raffiné et captivant

Dans le jeu d'acteur, c'est un talent précieux, car derrière son extérieur toujours raffiné et captivant, le public ressent soit une profonde méchanceté, comme dans "The Double" (2011), blessé par la trahison, comme dans "Unfaithful" (2002), soit une romance enivrante, comme dans "Pretty Woman". Le public le ressent, mais ne le voit pas. On pourrait audacieusement dire que Richard Gere a transformé l'essence même de ce qu'Alfred Hitchcock a tourné en films en son personnage.

Richard Tiffany Gere, qui fêtera ses 75 ans cette année et a déclaré un jour qu'il appréciait le vieillissement car son père, qui est décédé à l'âge de 101 ans, est resté alerte jusqu'à la fin, est né à Philadelphie en 1949 et a grandi à Syracuse, dans l'État de New York. Après deux ans d'études de philosophie, qu'il a abandonnées en 1969, il est parti pour New York, attiré par sa fascination pour le jeu d'acteur.

Après des petits rôles à Broadway, il a fait sa première apparition significative en 1973 dans la comédie musicale "Grease" à Londres. Cela a été suivi par des petits rôles au cinéma et même un rôle dans un épisode de "Kojak" à la télévision. En 1979, il a attiré l'attention à nouveau à Londres en jouant un survivant homosexuel de l'Holocauste dans la pièce "Bent", un rôle considéré comme risqué pour les acteurs hollywoodiens à l'époque.

Richard Gere, however, n'était pas préoccupé par son image et n'avait pas peur de prendre des risques avec ses rôles. Il est devenu connu comme une sorte de porte-drapeau après avoir été photographié par son ami Herb Ritts en maillot de corps à une station-service. Il a encore plus attiré l'attention en 1980 avec son premier rôle principal en tant que Julian, un call-boy de luxe, dans "American Gigolo" aux côtés de Lauren Hutton. Le scandale entourant le film glissa sur lui, et il a commencé à se défendre avec son imprévisibilité et sa foi.

Sa foi bouddhiste est devenue la base de ses pensées et de son existence. Cela a commencé en 1978 après un voyage au Tibet et sa première rencontre avec la spiritualité orientale. Depuis le début des années 90, Gere s'est identifié publiquement comme bouddhiste, à la fois religieusement et politiquement. Il est devenu, comme il l'a dit, un étudiant du Dalaï Lama et un critique vocal et actif de la répression de la Chine sur le Tibet.

Lorsque Gere a critiqué la Chine lors des Oscars de 1993, Pékin a imposé un interdiction de voyager à son encontre, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Dans une interview récente, Gere a déclaré que l'influence financière croissante de la Chine à Hollywood l'a empêché d'être casté dans de nombreuses grandes productions car les financiers chinois ne le veulent pas.

"Il y a définitivement des films où je ne suis pas parce que la Chine dit : pas avec lui", a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Mais son calme spirituel entre en jeu ici. Le bouddhisme, il est important de le noter, est une foi sans dieu. Les problèmes, les destinées et tout ce qui trouble les humains ne sont pas délégués à une puissance supérieure à adorer, mais le bouddhiste cherche activement des solutions en lui-même à travers la méditation. Cela rend quelqu'un aussi mentalement indépendant que Richard Gere l'est aujourd'hui. "J'ai été suffisamment réussi ces dernières années pour me permettre de prendre des films plus petits", dit-il.

Un autre film, intitulé "Oh, Canada", n'est pas exactement discret, ayant fait ses débuts dans la section compétitive de ce année's Festival de Cannes. Il tourne autour d'un individu américain qui a cherché refuge au Canada pendant les années 70 pour échapper à la conscription de la guerre du Vietnam. Maintenant, à un stade critique de son cancer, il se remémore. Richard Gere incarne le personnage principal, et le réalisateur et co-scénariste est Paul Schrader, le même Paul Schrader qui a repéré le jeune Gere en 1976, pendant ses "American Gigolo" jours.

