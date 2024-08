Pour Undav, le VfB Stuttgart dépasse ses limites.

Havelse, Braunschweig II, Meppen, Union Saint-Gilloise, Brighton, VfB Stuttgart : le parcours de Deniz Undav est loin d'être ordinaire. Couronné par une nomination pour l'Euro à domicile, il reste encore flou de savoir comment le conte de fées du football se poursuivra. Enfin, une décision est prise.

Deniz Undav rayonnait de soulagement en présentant le maillot avec la bande rouge sur la poitrine entre le PDG Alexander Wehrle et le directeur sportif Fabian Wohlgemuth. "Il a toujours été mon souhait de rester à VfB. C'est une grande sensation que l'attente soit enfin terminée et que je sois de retour ici", a déclaré le joueur national, après une lutte acharnée de plusieurs mois qui s'est soldée par la signature d'un contrat de trois ans jusqu'en 2027.

VfB Stuttgart, le vice-champion, a déployé de grands efforts pour garder le chouchou des fans. Les Swabiens ont déboursé jusqu'à 30 millions d'euros pour Undav à Brighton & Hove Albion. À 28 ans, il est le transfert le plus cher de l'histoire du club. Il y a quelques semaines à peine, le VfB a déboursé 21 millions d'euros pour Ermedin Demirovic à FC Augsburg.

"Une nouvelle dimension économique"

"Deniz a accompli des choses extraordinaires lors de sa première année à Stuttgart. Deniz est quelqu'un qui inspire en tant que type et est important pour la cohésion sociale de l'équipe. Sportivement et en dehors du terrain, il est rapidement devenu une figure d'identification pour nous", a loué Wohlgemuth. Pour cela, le VfB a "entré dans une nouvelle dimension économique".

Undav a été prêté par Brighton l'été dernier - et il a cartonné sous l'entraîneur Sebastian Hoeneß. Avec ses 19 contributions au but en 33 matchs, il est devenu joueur national et participant à l'Euro sous Julian Nagelsmann. Surtout, however, he played his way into the hearts of the fans with his carefree and open manner in a short time.

Undav déçu par Brighton

Undav a donc répété à plusieurs reprises à quel point il aimerait rester à Stuttgart. "They love me," he said again this week. But Brighton hesitated until the end, which Undav criticized. "Nothing happened for a year," he said, "I didn't really get any appreciation from Brighton last year. No one took care of me."

The VfB all the more so. After the departure of goal scorer Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, the final stay of the attacker is all the more important for the league runners-up. Accordingly, the VfB was also ready to invest a (large) part of the expected Champions League revenues for Undav. In one and a half weeks (17th August), the VfB will face champions Bayer Leverkusen in the Supercup final, and the new Bundesliga season will start a week later. And with Undav.

