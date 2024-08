Pour Trump, le bacon est en train de monter en flèche.

Tout devient plus cher, dit Donald Trump. Et Kamala Harris est à blâmer. Avec des déclarations audacieuses sur les prix alimentaires en hausse, l'ancien président attaque la candidate démocrate et tord les faits.

Lors de sa conférence de presse, le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump était entouré d'une décoration inhabituelle : des tables remplies de nourriture, notamment des saucisses, des biscuits, du pain et des céréales pour le petit déjeuner, étaient disposées de chaque côté de l'ancien président. Les denrées étaient destinées à mettre en évidence la plainte de Trump concernant la forte augmentation des prix à la consommation.

Derrière la nourriture se trouvaient des pancartes affichant les augmentations de prix de divers produits. Trump a d'abord ignoré les produits et pancartes, ne les désignant qu'à mi-parcours de sa conférence de presse d'environ 80 minutes. "Regardez ça, les œufs ont augmenté de 46 pour cent, waouh !" a dit le candidat républicain à la présidence.

Trump s'est également plaint : "Le bacon est au plafond !" - en référence au prix du bacon. Il semblait ravi des céréales Cheerios. "Je n'ai pas vu de Cheerios depuis longtemps", a-t-il dit, "Je les emmènerai chez moi", a dit le milliardaire de 78 ans.

Pour l'inflation qui avait augmenté de manière significative sous la présidence de Joe Biden mais qui a depuis chuté à environ trois pour cent, Trump a blâmé son rival électoral Kamala Harris lors de sa conférence de presse dans son club de golf dans l'État du New Jersey.

Trump distord les faits

La démocrate avait annoncé qu'elle commencerait à lutter contre l'inflation dès son premier jour à la présidence - mais le premier jour de Harris était "il y a trois ans et demi", a dit Trump en référence au temps de Harris en tant que vice-présidente. "Où était-elle ? Et pourquoi n'a-t-elle rien fait ?"

Au début de sa conférence de presse, Trump a également énuméré une liste d'augmentations de prix pour divers produits. Plus tard, il a accusé Harris d'avoir causé un "désastre" pour les États-Unis et le monde avec sa politique économique.

Cependant, le candidat républicain à la présidence a distordu les faits ici. Harris ne vise qu'à cibler les "prix excessifs" et les "bénéfices excessifs des entreprises" dans l'alimentation. Et l'évolution des prix du bacon est loin d'être aussi dramatique que Trump le décrit. Bien que les prix du bacon aient augmenté de 30 pour cent au sommet de l'administration Biden, ils ont depuis chuté à environ 11 pour cent. Actuellement, les prix du bacon ne sont que de 2 pour cent supérieurs au sommet pendant la présidence de Donald Trump.

En tant que vice-présidente, Harris n'a joué jusqu'à présent aucun rôle de premier plan dans la politique économique. Le candidat à la présidence était censé présenter son programme économique vendredi après-midi, avec la réduction des coûts de la vie comme priorité.

Dans sa conférence de presse, Donald Trump accuse Kamala Harris d'être responsable de la hausse des prix alimentaires et de l'inflation, affirmant qu'elle aurait dû s'attaquer au problème plus tôt pendant son mandat de vice-présidente. Malgré les allégations de Trump, une analyse révèle que Harris ne vise qu'à cibler les prix et les profits excessifs dans l'industrie alimentaire, et que l'augmentation des prix du bacon n'est pas aussi importante qu'il le présente, les prix actuels n'étant que de 2 % supérieurs au sommet pendant la présidence de Trump.

À mesure que les élections de 2024 se rapprochent, les deux candidats mettent en avant leurs politiques économiques et s'attaquent aux augmentations de prix, Trump se concentrant sur le rôle de Harris dans l'inflation et Harris mettant en avant son plan pour réduire les coûts de la vie pour les Américains.

