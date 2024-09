- Pour régler ses obligations financières, les résidences de Rudy Giuliani étaient au bord de la saisie avant d'être récupérées.

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et ancien avocat de l'ex-président américain Donald Trump, fait face à des difficultés financières. En décembre 2023, un tribunal a ordonné à Giuliani de verser plus de 148 millions de dollars (134 millions d'euros) de dommages-intérêts pour diffamation envers deux travailleurs électoraux, Ruby F. et Shaye M. Le litige découle d'une vidéo publiée par Giuliani, qui les accusait faussement de fraude électorale après l'élection présidentielle de novembre 2020.

Conséquemment, Giuliani doit maintenant vider ses poches. Dans les prochains jours, il doit remettre plusieurs biens, dont son appartement de Manhattan d'une valeur de 6 millions de dollars (5,4 millions d'euros), son appartement de Palm Beach, en Floride, d'une valeur de 3,5 millions de dollars (3,2 millions d'euros), plusieurs montres de luxe, un véhicule haut de gamme et divers biens personnels.

Les biens précieux de Giuliani sur le billot

Parmi les biens visés figurent l'appartement chic de Giuliani à Manhattan et sa retraite ensoleillée en Floride.

Après l'élection, Giuliani a propagé de fausses allégations selon lesquelles F. et M., entre autres, avaient rejeté les bulletins de vote de Trump. Il a également insinué qu'il y avait eu une introduction de votes bidon de Biden dans le décompte. En conséquence, F. et M. sont devenues des figures de mépris aux yeux des partisans de Trump, apparaissant dans une vidéo utilisée pour étayer ces allégations.

Chaque plaignant a droit à environ 37 millions de dollars (33 millions d'euros) pour la diffamation et son impact émotionnel, en plus de 75 millions de dollars (68 millions d'euros) de dommages-intérêts compensatoires.

