Pour quoi l'entrepreneur Mike Lynch, connu pour, est-il actuellement porté disparu après le naufrage d'un yacht de luxe?

Lynch a accumulé une partie importante de sa fortune grâce à la création d'Autonomy, une société de technologie, que HP a achetée pour une somme astronomique de 11 milliards de dollars en 2011. Un avocat représentant Lynch a récemment révélé que la fortune nette de l'entrepreneur s'élève approximativement à 450 millions de dollars.

L'acquisition d'Autonomy figurait parmi les plus importantes transactions technologiques au Royaume-Uni à l'époque, mais elle a rapidement tourné au vinaigre. En l'espace d'un an, HP a réduit la valeur d'Autonomy de manière étonnante de 8,8 milliards de dollars. L'acquisition était censée renforcer le secteur logiciel de HP, mais elle s'est retrouvée au cœur de controverses juridiques qui ont abouti à un procès pour fraude.

Les procureurs ont accusé Lynch et l'ancien directeur financier d'Autonomy, Stephen Chamberlain, d'avoir mis en place un plan pour gonfler artificiellement les revenus d'Autonomy avant de la vendre à HP. Récemment, lors d'un procès à San Francisco, Lynch a été acquitté de 15 chefs d'accusation - un chef d'accusation de conspiration et 14 chefs d'accusation de fraude électronique.

Le verdict a surpris Lynch. "Entendre cette réponse, c'est comme entrer dans un autre univers. Si les choses avaient mal tourné, cela aurait signé la fin de ma vie telle que je la connaissais dans tous les sens", a-t-il déclaré au Times, un journal britannique.

Fondée en 1996, Autonomy est devenue la principale société de logiciels du Royaume-Uni et un membre éminent de l'indice FTSE 100. À l'époque, Lynch était loué par les universitaires et les scientifiques et était invité à conseiller le gouvernement britannique sur la technologie et l'innovation.

Le yacht sur lequel se trouvait Lynch, le Bayesian, a un lien avec sa femme, Angela Bacares, qui était parmi les sauvés. Les registres maritimes détenus par Equasis indiquent que le navire de 56 mètres est propriété de Revtom Limited, une société enregistrée à l'île de Man appartenant à sa femme.

Quinze personnes ont été sauvées du lieu du naufrage. Un enfant a été transporté par hélicoptère dans un hôpital pour enfants à Palerme, et un total de huit personnes ont été hospitalisées, selon le bureau du maire. La Garde côtière a signalé avoir trouvé un corps sur la coque du bateau.

