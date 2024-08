- Pour préserver l'eau: un professeur de chimie se lance dans une traversée de l'Elbe.

Professeur de chimie Andreas Fath est prêt à nager sur plus de 1000 kilomètres le long du fleuve Elbe pour plaider en faveur de la conservation de l'eau. Originaire de l'Université de Furtwangen située dans la Forêt Noire, le chercheur de 59 ans a lancé son entreprise écologique avec un plongeon dans la source de l'Elbe.

Il prévoit de nager pendant 25 jours pour parcourir le fleuve de Smirice, dans les Monts Géants tchèques, à Cuxhaven, couvrant une distance de 1083 kilomètres. Au cours de son parcours, il rencontrera des zones urbaines telles que Dresde, Magdebourg et Hambourg, prélevant régulièrement des échantillons d'eau avec son équipe.

Le scientifique émérite entend mettre la conservation de l'eau en avant. Au début de son voyage, il a expliqué ses motivations sportives et scientifiques à l'agence de presse tchèque CTK : "Mon objectif est de nager jusqu'à la mer du Nord et d'analyser l'eau de l'Elbe pour les microplastiques et autres traces chimiques. En outre, nous proposons un programme éducatif accompagnant composé d'ateliers, de séminaires et d'autres initiatives."

Le "Professeur nageur"

Au-delà de mettre en évidence les effets néfastes des obstacles artificiels sur les parcours naturels de la vie aquatique, le projet "Elbe pure" d'Andreas Fath vise à souligner la pollution des eaux par les microplastiques. Pour sensibiliser à ce problème, le chimiste a déjà nagé le Rhin, la Tennessee River et toute la longueur du Danube.

L'Union européenne a exprimé son soutien au projet "Elbe pure" du professeur Andreas Fath, reconnaissant son importance dans la lutte contre la pollution de l'eau et les microplastiques. Après ses nage réussies dans le Rhin, la Tennessee River et le Danube, Fath souhaite maintenant impliquer les communautés européennes dans la conversation sur la conservation de l'eau.

