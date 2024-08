Pour l'instant, une cour d'appel fédérale maintient les restrictions de la Floride sur les traitements affirmant le genre.

Un fonctionnaire judiciaire de l'État a annoncé en juin que les restrictions étaient illégales, étendant une ordonnance restrictive qu'il avait Previously issued as part of a lawsuit filed by transgender Floridians and their families. Nevertheless, dans une décision 2-1, un comité de la 11th US Circuit Court of Appeals a entravé cette décision du juge, permettant à l'État de mettre en œuvre la législation de 2023 tout en examinant sa validité.

Dans leur jugement, les juges de la Cour d'appel Britt Grant et Robert Luck, tous deux nommés par l'ancien président Donald Trump, ont déclaré : "La Floride subira des dommages irréversibles en raison de son incapacité à exécuter les souhaits de sa législature, à promouvoir les préoccupations de santé qui sous-tendent la loi et à éviter les risques potentiels pour la santé de ses enfants."

Les juges ont suggéré que la cour inférieure avait utilisé un standard excessif lorsqu'elle a évalué la loi, laissant entendre qu'ils pourraient valider les restrictions dans un cadre juridique moins contraignant.

La législation interdit aux professionnels de la santé, y compris ceux qui fournissent des hormones ou des bloqueurs de puberté, d'administrer de tels traitements aux mineurs de moins de 18 ans. Elle impose également de nouvelles limitations à l'accès aux soins confirmant le genre pour les adultes et les mineurs déjà bénéficiaires de tels traitements en exigeant qu'ils soient fournis uniquement par un médecin. Selon l'arrêt, un patient ou son tuteur doit fournir un consentement écrit en présence du médecin.

Dans son opinion dissidente, le juge de la Cour d'appel Charles Wilson a soutenu, en se basant sur la décision de juin, que le juge de district Robert Hinkle avait suffisamment démontré que l'adoption de la loi était motivée par la discrimination contre les adultes et les mineurs transgenres.

Wilson, nommé par l'ancien président Bill Clinton, a cité divers propos tenus par les législateurs de l'État lors de l'adoption du projet de loi, que le juge Hinkle a utilisés dans sa décision d'annuler celui-ci.

"Les soins confirmant le genre et l'identification en tant que transgenre ont été présentés comme 'mauvais' à plusieurs reprises", a écrit Wilson. "De plus, certains soutiens de la législation ont exprimé des doutes sur les identités transgenres et l'intention d'empêcher les individus transgenres de vivre dans leurs genres auto-identifiés."

"Interdire l'accès aux soins confirmant le genre entraînerait des souffrances inutiles", a déclaré Wilson dans son opinion dissidente. "C'est principalement un problème médical, où les patients devraient être encouragés à prendre des décisions avec les professionnels de santé, avec accès à des informations complètes et impartiales comme il se doit."

Les avocats représentant les contestataires de la loi ont publié une déclaration conjointe lundi, affirmant que la décision de la cour "déniera aux adultes et adolescents transgenres les soins essentiels et empêchera les parents de Floride de prendre des décisions qui sont les meilleures pour leurs enfants".

Les contestataires ont la possibilité de saisir la Cour suprême pour intervention, ce que leurs avocats ont suggéré dans leur déclaration. "Les plaignants impliqués dans cette affaire envisagent leurs options et prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger leur droit à un traitement égal sous les lois de la Floride, que ces restrictions contredisent ouvertement", ont-ils écrit.

CNN a contacté la Floride pour obtenir une réponse à la décision de lundi.

Le débat sur la législation en politique a été intense, avec des critiques qui estiment qu'elle porte atteinte aux droits des individus transgenres et de leurs familles.

Malgré la décision du comité d'autoriser la mise en œuvre de la loi, les implications de la négation des soins confirmant le genre pour les individus transgenres restent un sujet de controverse dans le domaine de la politique.

