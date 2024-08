- Pour l'instant, le jour le plus chaud de l'année dans le sud-ouest - - 36,3 degrés

Chaud, plus chaud, le plus chaud en Allemagne, mais pas le plus chaud : Waghäusel-Kirrlach dans le district de Karlsruhe a enregistré la deuxième valeur nationale la plus élevée avec une température maximale de 36,3°C, selon les données provisoires de l'Office météorologique allemand (DWD). Le classement était encabezé par Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat avec 36,5°C, selon un météorologiste du DWD. Ainsi, mardi a été provisoirement le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, surpassant le précédent record de 35,7°C.

Le lundi, la deuxième valeur nationale la plus élevée a également été enregistrée en Bade-Wurtemberg : à Ohlsbach, les températures ont brièvement atteint 35,6°C, selon les rapports.

Cela a égalé le précédent record annuel national de 35,4°C, enregistré à Müllheim, Bade-Wurtemberg, le 30 juillet.

Dans la ville de Rhénanie-Palatinat d'Andernach, le DWD a enregistré provisoirement 36,2°C. La même valeur a été enregistrée à Ennigerloh-Ostenfelde, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon le porte-parole. Cependant, le seuil de 36°C a également été apparemment dépassé en Bavière : à Kitzingen, les températures ont atteint 36,1°C.

L'Allemagne a connu de nombreux points chauds, avec des températures élevées dans tout le pays. Malgré les nombreux records de température battus en Allemagne, le titre du lieu le plus chaud du pays ce jour-là est revenu à Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat.

