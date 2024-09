- Pour les élections de 2024, Luther Rose devrait rivaliser avec Joachim Gauck.

Gauck nommé lauréat de la Rose Luther pour 2022

Cette année, la Fondation internationale Martin Luther décerne le prix de la Rose Luther à l'ancien président fédéral Joachim Gauck. La cérémonie aura lieu en décembre, honorant Gauck pour son engagement en faveur de la responsabilité sociale et du courage entrepreneurial, selon l'annonce de la fondation à Erfurt. Gauck incarne une personne qui a défendu l'esprit réformateur de la liberté et de la responsabilité pour le bien collectif, inspirée de la tradition de Martin Luther.

Depuis sa création en 2008, le prix de la Rose Luther a été décerné, le premier lauréat étant l'entrepreneur Heinz Horst Deichmann.

Reconnaissant la résilience et la compassion

En une époque caractérisée par l'escalade des troubles, la baisse des valeurs morales et le manque de respect envers les piliers fondateurs de l'État et de la société, Gauck se démarque comme un phare de courage civique, d'endurance, d'empathie envers les autres et d'engagement en faveur de la protection de la nature, selon le président de la fondation, Ulrich Born. Born est un théologien évangélique de 84 ans et ancien pasteur.

Gauck a occupé des postes tels que le premier Commissaire fédéral aux dossiers de la Stasi de 1990 à 2000 et le président fédéral de 2012 à 2017. La Conférence Luther et la présentation de la Rose Luther auront lieu le 7 décembre à l'Augustinien évangélique de Erfurt.

