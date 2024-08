Pour les athlètes olympiques les plus réussis, la vie après les Jeux peut être comme descendre cette falaise.

C'est ces émotions qui définissent les Jeux Olympiques, ces moments de libération après tant d'années de contrôle et de sacrifice. Mais bientôt, lorsque les athlètes rentrent chez eux, toutes ces émotions, ces sommets immenses de la compétition aux Jeux ou de la victoire d'une médaille peuvent s'estomper dans ce qui a été qualifié de "le blues post-olympique" - un phénomène encore relativement peu étudié mis en avant par les athlètes eux-mêmes.

"Cela présente des similarités avec quiconque a fait quelque chose pendant très longtemps", a déclaré Apolo Ohno, le plus titré des Jeux Olympiques d'hiver des États-Unis, à CNN Sport. "Ils... se sentaient comme s'ils étaient faits pour ça, ils étaient bons. Et puis, d'un seul coup, ça n'est plus disponible et maintenant ils doivent aller faire autre chose."

C'est la question souvent posée aux athlètes lors de conférences de presse après leurs courses. Que fais-tu après avoir réalisé ton œuvre de toute une vie ? Que se passe-t-il lorsque tu rentres chez toi après être devenu Suddenly a household name ? Où vas-tu après avoir joué dans le plus grand spectacle de la terre ? Que fais-tu si tu dois attendre quatre années de plus pour atteindre tes objectifs ?

Même si les athlètes se réjouissent de leurs réalisations, retourner à une vie différente, normale, après des Jeux Olympiques peut être difficile. Et alors que chacun retourne à son propre ensemble de pressions, pour certains, ces "blues" peuvent persister, s'enraciner et se transformer en périodes de dépression, même pour ceux qui ont remporté des médailles d'or.

"Vous êtes sur un haut et vous n'avez pas vraiment le temps de comprendre ce que vous avez fait, pour commencer. Et vous n'avez pas vraiment le temps de vous détendre. C'est comme si vous étiez sur ce haut et tout à coup vous tombez de cette falaise", a déclaré Allison Schmitt, la nageuse américaine qui a remporté 10 médailles olympiques - quatre d'entre elles en or - et qui a obtenu un diplôme de maîtrise en travail social, à CNN Sport.

"Nous pouvons être considérés comme surhumains à la télévision et nous pouvons nous sentir surhumains lorsque nous gagnons médaille d'or après médaille d'or, mais à un moment donné, chaque haut a un bas et il est okay d'avoir ce bas, mais il n'est pas okay de s'isoler comme je l'ai fait."

'Lorsque le grand huit a atteint son point le plus bas'

Schmitt irradiait d'énergie avant la course qui allait changer sa vie, en mordant sa lèvre et en sautant sur le bord du bassin, se préparant pour les minutes à venir. Elle avait déjà remporté une médaille de bronze en relais 4x100m nage libre et une médaille d'argent en 400m nage libre à ces Jeux Olympiques de Londres, égalant ainsi son total de médailles de Beijing.

À sa gauche se trouvait Camille Muffat, la récente championne olympique du 400m nage libre; à sa droite, Federica Pellegrini, la championne olympique en titre et détentrice du record du monde. En moins de deux minutes - précisément en 1 minute et 53 secondes - Schmitt les battrait toutes les deux, deviendrait championne olympique, battrait le record olympique et atteindrait l'objectif pour lequel elle, ainsi que sa famille et ses amis, avaient tant sacrifié.

Elle avait consacré toute sa vie à cet objectif, manqué le bal de promo du lycée et la graduation, mis certaines parties de sa vie "en suspens", reporté une année à l'université pour se déplacer dans une ville où elle ne connaissait personne pour "s'entraîner uniquement".

Finalement, elle a produit une performance parfaite, terminant la course avec suffisamment de temps pour saisir le séparateur de voie et lever la main vers le ciel en triomphe avant que ses concurrentes n'aient même touché le mur.

"Je me souviens qu'un des entraîneurs m'a dit après le 200m libre... 'Vous êtes sur un nuage, dois-je vous pincer?' Et je suis comme, 'Non, laissez-moi vivre cet instant. Laissez-moi savourer cette sensation'", se souvient Schmitt.

Le reste des Jeux Olympiques de Londres s'est déroulé dans un flou doré pour elle alors qu'elle remportait deux autres titres olympiques en relais 4x200m nage libre et en relais 4x100m quatre nages.

"C'est en Revenant de ces Jeux Olympiques que le grand huit a atteint son point le plus bas", dit-elle.

Elle est revenue aux États-Unis en tant que visage reconnaissable, quelqu'un dont les exploits avaient été diffusés dans des millions de foyers dans le monde entier.

"Je suis partie en tant qu'Allison Schmitt et je suis revenue en tant qu'Allison Schmitt, la médaillée d'or, et il y a des gens qui vous regardent pas comme un être humain et sont un peu comme, 'Oh, voici une médaillée d'or, voici cette fille nageuse.' C'est comme si, je peux vous entendre, je suis toujours un être humain et je peux encore vous entendre murmurer à mon sujet. Je peux voir votre mâchoire tomber et juste me fixer", a-t-elle déclaré.

"On vous dit si souvent lorsque vous revenez des Jeux Olympiques à quel point les gens souhaitent être à votre place, à quel point vous avez de la chance... à quel point ils feraient n'importe quoi pour ces médailles d'or", ajoute-t-elle. "Et je ne pense pas qu'ils réalisent tout ce qu'il a fallu pour obtenir ces médailles d'or, tous les sacrifices, tous les efforts physiques, mentaux, émotionnels que vous avez sur votre corps."

Lutte pour faire face et se sentant comme si elle n'était plus son "optimiste insouciant" habituel, Schmitt a commencé à s'isoler alors que sa santé mentale se détériorait et a tenté d'aller en thérapie, mais elle n'a pas trouvé de lien avec son premier thérapeute et, ne comprenant pas vraiment la thérapie à ce moment-là, n'a pas cherché à en trouver un autre.

"Je me suis donc isolée davantage, c'était comme si j'allais juste dormir parce que, au moins, quand je dors, je ne peux pas ressentir ça. Et donc, je me suis endormie en pleurant. Il a fallu attendre janvier 2015, quand j'étais au plus bas, pour que quelqu'un me dise : 'Allons chercher de l'aide.' J'étais comme : 'Je suis à un point où je veux mettre fin à ma vie, je veux faire toutes ces choses, je ne sais pas quoi faire d'autre.'"

Elle a trouvé un autre thérapeute avec qui elle s'est bien entendue et attribue le fait de se présenter pour ses coéquipières ainsi que la natation elle-même pour l'avoir sauvée. Ensuite, sa cousine de 17 ans s'est suicidée en mai 2015, incitant Schmitt à parler de ses expériences en thérapie alors que c'était encore stigmatisé, dans l'espoir que cela aiderait les autres.

Finalement, elle est revenue aux Jeux olympiques et a remporté une autre médaille d'or aux Jeux de Rio 2016 en relais 4x200m nage libre et une médaille d'argent en relais 4x100m libre avant de continuer aux Jeux de Tokyo où elle a remporté une médaille d'argent et de bronze dans ces mêmes épreuves, respectivement.

'Un piège que l'esprit peut tendre'

Lorsqu'Ohno a remporté sa première médaille d'or olympique aux Jeux de Salt Lake City 2002, il est devenu le premier champion olympique masculin de patinage de vitesse sur courte piste des États-Unis. Il est devenu la figure de proue de ce sport dans son pays pendant la décennie suivante, remportant huit médailles olympiques - dont deux or - avant d'écrire deux livres sur sa carrière sportive et sa métamorphose en entrepreneur.

"Ma vie a changé littéralement en l'espace de 24 heures", a-t-il déclaré en se souvenant de sa première médaille d'or olympique.

"Je n'étais plus cet athlète relativement inconnu... maintenant, mon nom et ma photo et mon visage étaient partout et je ne savais pas comment réagir à cela. Je ne savais pas comment me comporter. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit au monde qui puisse préparer à la célébrité instantanée ou à la reconnaissance instantanée.

"À mesure que je vieillis, je réalise maintenant que la plupart de ces choses n'étaient probablement pas vraies, mais vous commencez à croire en quelque chose : c'est ainsi que le monde pense que je devrais être, c'est ainsi que le monde pense que je devrais agir et répondre, c'est qui le monde pense que je devrais être avec et toutes ces choses. Il faut du temps pour vivre en accord avec soi-même et aussi avec les valeurs que l'on veut défendre."

Il est tentant de penser que les histoires qui captivent le monde pendant les Jeux olympiques se terminent proprement une fois les Jeux terminés, que les athlètes qui accomplissent des exploits surhumains s'en vont au coucher du soleil.

"C'est certainly a trap that the mind, and to a certain extent the media, can set that if you win this medal then you will be bliss for ever after", says sports psychologist Peter Haberl, who worked with the USOPC for 18 years until 2023 and now works with the Indian women's hockey team, told CNN Sport.

"And that’s not how life works. If we prepare the athlete properly, then it’s not just about reaching that peak, it’s also what comes after it."

De plus en plus d'athlètes, comme Schmitt et Ohno, ont parlé des pressions pour gagner l'or et de la manière dont cette pression change s'ils atteignent cet objectif.

Le nageur britannique Adam Peaty, qui a remporté trois médailles d'or et trois médailles d'argent olympiques, a déclaré au BBC en mai 2023 qu'une "médaille d'or est la chose la plus froide que vous porterez jamais... parce que vous pensez que cela résoudra tous vos problèmes. Cela ne le fera pas."

Il a pris une pause dans le sport avant de remporter une médaille d'argent à Paris et a parlé de souffrir de dépression et de problèmes d'alcool. "Je me suis arrêté parce que j'étais dans cette recherche incessante d'une médaille d'or ou d'un record du monde et j'ai regardé vers l'avenir et je me suis dit : 'OK, si j'obtiens ça, est-ce que ma vie sera réparée ou meilleure ?' Non", a déclaré Peaty au BBC.

En 2020, Michael Phelps a produit et narré un documentaire HBO, "The Weight of Gold", détaillant ces pressions et critiquant le manque de soutien des instances dirigeantes pour eux. "Vraiment, après chaque

Il y a une ligne d'assistance pour les athlètes, disponible dans plus de 70 langues à la fois pendant et après les Jeux, plus de 165 officiers de bien-être des athlètes formés en matière de protection ou de santé mentale et un "espace mental" au-dessus de la salle de gym dans le village olympique pour la première fois, où les athlètes peuvent effectuer des exercices de pleine conscience, contribuer à un mur de positivité ou passer du temps dans un pod de déconnexion, a déclaré Burrows.

Elle ajoute qu'il existe des cours qui détaillent "la récupération psychologique après de grands événements" ainsi qu'un programme qui aide les athlètes à la retraite à faire la transition vers une carrière non sportive.

Pour Haberl en tant que psychologue du sport, il a déclaré que son rôle consiste à préparer "l'athlète à mener une vie riche et significative", à encourager leur séparation et leur différenciation des objectifs des valeurs et à les aider à comprendre que l'attention autour des Jeux est une "illusion".

Pour presque chaque sport inclus dans le programme, les Jeux olympiques représentent le plus grand prix disponible et leur seule chance d'exposition médiatique, ce qui renforce les enjeux de la victoire d'une médaille ou de la participation. La pression pour performer est différente de celle des autres sports professionnels qui ont des compétitions populaires chaque année.

"La plupart des athlètes olympiques concourent dans des arènes qui sont normalement assez vides", dit Ohno. "Et il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner. Il n'y a pas de salaire, selon le sport, bien sûr, il y a de l'argent des sponsors dans le ski, la natation et la gymnastique, mais pensez à tous les sports qui ne sont pas traditionnels. Il n'y a tout simplement pas de vrai marché pour cela."

La pression est presque inimaginable, les marges entre la victoire et la défaite sont très minces. Ni Noah Lyles ni Kishane Thompson ne savaient qui avait remporté la finale du 100 mètres masculin à Paris dimanche jusqu'à ce qu'une photo finish montre le torse de Lyles millimètres devant celui de Thompson sur la ligne ; seulement 12 dixièmes de seconde séparaient les huit hommes de la finale. Dans le sport d'Ohno lui-même, le patinage de vitesse sur piste courte, n'importe quoi peut mal tourner dans la bousculade pour la position et les tiny margins of victory.

"Nous savons que lorsque je vais aux Jeux olympiques et que je peux manquer le podium réel de deux claques de doigts comme ça, tout à coup, l'entraînement d'aujourd'hui, à quatre ans des Jeux, semble vraiment compter", dit-il. "C'est pourquoi nous voyons cette incroyable obsession autour de l'entraînement et de la constance dans le modèle et la routine des athlètes... parce que nous savons que les marges sont si minces... et nous ressentons comme si chaque chose qui entre dans notre entraînement, notre préparation mentale, notre récupération, notre sommeil, la nourriture, l'équipement, tout semble compter."

