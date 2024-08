Pour le supervolant Malaika Mihambo, cette fois, il y a de l'argent.

Malaika Mihambo remporte l'argent aux Jeux olympiques. La spécialiste du saut en longueur n'a pas réussi à défendre son titre de Tokyo 2021, mais la sensation allemande a tout de même réussi à décrocher une médaille.

La spécialiste du saut en longueur Malaika Mihambo a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris. Trois ans après avoir remporté l'or à Tokyo, la trentenaire a terminé avec un saut de 6,98 mètres, 12 centimètres derrière la championne olympique Tara Davis-Woodhall. Avec une autre victoire, Mihambo aurait pu devenir la première spécialiste du saut en longueur de l'histoire des Jeux olympiques à remporter deux titres consécutifs. L'athlète de LG Kurpfalz est également double championne du monde et d'Europe.

Tara Davis-Woodhall, américaine, remporte l'or cette fois-ci avec un saut de 7,10 mètres. En 2021, la jeune femme de 25 ans avait terminé sixième à Tokyo. Le bronze revient à sa compatriote américaine Jasmine Moore avec un saut de 6,96 mètres.

Des essais invalides en début de compétition

Mihambo a remporté son titre européen il y a deux mois à Rome avec un saut de 7,22 mètres, record du monde, ce qui en faisait la favorite pour les Jeux olympiques. Un infection COVID-19 a ralenti sa préparation, mais elle a réussi à retrouver sa forme. Mihambo s'est qualifiée pour la finale avec un saut de 6,86 mètres à son dernier essai après deux essais invalides.

En finale, devant 70 000 spectateurs, dont le rappeur Snoop Dogg et la gymnaste star Simone Biles, Mihambo a commencé prudemment. Krause, le spécialiste du 110 mètres haies assis près du pit de saut en longueur, a vu deux essais valides de Mihambo à 6,77 mètres et 6,81 mètres, mais la compétition a commencé plus fort.

Mihambo avait reculé son approche d'environ un mètre pour mieux toucher la planche que lors des qualifications, où elle avait sauté 6,86 mètres mais avait perdu 30 centimètres.

Davis-Woodhall a franchi la barre des sept mètres à son deuxième essai et a atterri à 7,05 mètres. Mihambo s'est alors rapprochée avec 6,95 mètres, mais son prochain essai a été invalidé. Leader Davis-Woodhall a amélioré de cinq centimètres de plus, Mihambo s'est approchée des sept mètres et a décroché sa deuxième médaille olympique. "Allez," a-t-elle dit avant son dernier essai, mais le saut pour l'or comme à Tokyo n'a pas eu lieu - Mihambo est sortie du pit.

