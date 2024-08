- Pour "Le Seigneur des Anneaux", il y avait des sandwichs gratuits.

Actrice hollywoodienne Cate Blanchett a révélé avoir été sous-payée pour son rôle dans la trilogie "Le Seigneur des anneaux". La quinquagénaire, qui incarnait l'elfe Galadriel dans les films fantastiques, a discuté des salaires et a gentiment critiqué son industrie lors d'une apparition dans "Watch What Happens Live".

Andy Cohen, l'animateur, a demandé à la lauréate de l'Oscar quel film lui avait rapporté le plus d'argent, suggérant "Le Seigneur des anneaux". "Vous plaisantez ?" a répliqué Blanchett. "Je me suis basically fait payer en sandwichs." Elle a également plaisanté en disant qu'elle avait pu garder ses oreilles d'elfe.

La trilogie "Le Seigneur des anneaux" (2001-2003), réalisée par Peter Jackson, est l'une des séries de films les plus réussies de tous les temps, ayant rapporté Nearly 3 milliards de dollars dans le monde. Cependant, à l'époque, il n'était pas courant que les acteurs reçoivent une part des profits, a expliqué Blanchett. Elle a également noté que les femmes à Hollywood "ne gagnent pas autant d'argent qu'on pourrait le penser".

Blanchett n'est pas la première à parler de sous-paiement pour des films réussis. En 2019, Orlando Bloom, l'acteur de Legolas, a révélé avoir été payé seulement 175 000 dollars pour les trois films combinés.

Le salaire sous-payé de Cate Blanchett pour son rôle iconique de Galadriel dans "Le Seigneur des anneaux" a suscité des conversations sur l'inégalité de rémunération parmi les actrices hollywoodiennes. Son co-vedette Orlando Bloom a également reconnu avoir été sous-payé pour son rôle de Legolas.

Lire aussi: