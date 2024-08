- Pour le professionnel de VfB Demirovic, la Supercoupe est "quelque chose de spécial"

Attaquant Ermedin Demirovic de VfB Stuttgart considère le DFL Supercup comme un titre important. "Pour nous tous, c'est quelque chose de spécial de jouer une Supercoupe, sinon on ne la voit qu'à la télévision. Pour moi, ce serait le premier titre de ma carrière", a-t-il déclaré avant le match de l'équipe de Bundesliga contre les champions de Bayer Leverkusen sur "Sky". "Le premier titre dans le premier match pour le VfB, je ne m'en plaindrais pas."

Le nouveau joueur de FC Augsburg ne veut pas attribuer le rôle de favori à Leverkusen dans le duel contre les vice-champions de Stuttgart samedi (20h30/Sat.1 et Sky). "C'est une finale et bien sûr ils jouent à domicile et ont une bonne équipe", a expliqué le joueur de 26 ans. "Mais nous n'avons rien à craindre car nous avons une super équipe, de super joueurs et un super esprit d'équipe. Si nous apportons cela sur le terrain ce week-end, alors nous serons au moins à égalité."

Demirovic, que le VfB a engagé pour remplacer Serhou Guirassy, parti à Dortmund, contre un transfert d'environ 21 millions d'euros, a été impressionné par ses nouveaux collègues à Stuttgart. "J'ai joué dans plusieurs équipes, mais jamais dans une où le désir de gagner était aussi marqué", a-t-il déclaré au "Stuttgarter Zeitung" et au "Stuttgarter Nachrichten" (jeudi).

Entre-temps, les scènes de supporters des deux clubs ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas leurs équipes lors de la Supercoupe. La raison est que le match organisé par la DFL est un événement purement commercial sans signification sportive.

