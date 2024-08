Pour le moment, Scholz maintient l'ambiguïté concernant la proposition de Merz.

Le leader de la CDU, Friedrich Merz, a proposé l'aide de son parti au chancelier Olaf Scholz pour minimiser la migration non régulée, ce qui pourrait entraîner la rupture de la coalition. During an événement de campagne de l'SPD à Jena, Scholz a répondu prudemment et de manière évasive, déclarant : "Même après avoir agi, nous ne devons jamais nous reposer sur nos lauriers." Il a reconnu l'offre de Merz de collaborer pour réduire la migration irrégulière, affirmant : "Il est normal que le chef de l'opposition au Bundestag allemand propose une coopération dans cette affaire." Scholz avait auparavant discuté avec Merz à la Chancellerie, une réunion prévue bien à l'avance. Il a exprimé sa volonté d'accepter "de nombreuses suggestions utiles". La coopération entre le gouvernement et l'opposition est toujours nécessaire, a-t-il souligné.

Malgré le fait de ne pas répondre directement aux demandes de l'Union, Scholz a insisté : "Il est également vital que nous restions attachés aux principes démocratiques tout en travaillant ensemble pour façonner notre pays." Les traités internationaux, les réglementations de l'UE et la Constitution allemande continueront de s'appliquer, a déclaré Scholz en réponse à la proposition de Merz d'arrêter les Afghans et les Syriens à la frontière allemande. Scholz n'a pas abordé la suggestion de Merz de renforcer les lois de concert avec l'Union, même si les alliés de la coalition, les Verts et le FDP, sont opposés à ces lois.

Scholz a défendu son gouvernement contre les accusations d'inactivité, déclarant : "Nos mesures commencent déjà à porter leurs fruits. Les chiffres de la migration irrégulière diminuent, et le nombre de deportations augmente." Par exemple, la période de détention pour les personnes en attente de deportation a été prolongée, et la police a maintenant l'autorité de fouiller tous les logements pour demandeurs d'asile à la recherche de personnes à deport

