Pour le moment, le groupe Wagner nie avoir de mercenaires en Ukraine.

15:40 Kyiv endure l'attaque aérienne la plus longue de la guerre depuis 7 heures et 46 minutes

Sous l'offensive russe en Ukraine, Kyiv a subi une attaque aérienne de 7 heures et 46 minutes. Cette deuxième plus longue attaque de la ville depuis le début de la guerre, selon le journaliste Denis Trubetskoy, ne manque que 9 minutes pour être la plus longue. Denis a publié cette information sur X. Notamment, les attaques aériennes dans différentes régions ukrainiennes ont duré jusqu'à 10 heures, selon Anton Gerashchenko, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien.

15:15 Conflit à Kursk avec les forces russes

Selon les déclarations du ministère de la Défense de Moscou, les troupes russes ont lancé des attaques contre plus d'une douzaine de positions le long de la ligne de front à Kursk, une région russe. En même temps, elles ont repoussé les attaques ukrainiennes à sept autres endroits à Kursk et ont bombardé les forces ukrainiennes à 16 endroits dans la région de Sumy, qui borde Kursk du côté ukrainien.

14:55 Grossi met l'accent sur l'examen de la centrale nucléaire de Kursk

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a mis en avant l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk, dans la région russe du même nom, actuellement sous contrôle ukrainien. Dans un message publié sur X, il a souligné la situation importante et son intention de s'assurer que les installations nucléaires ne soient jamais compromises. La visite est prévue pour mardi, avec 2 000 soldats ukrainiens ayant infiltré Kursk lors d'une opération surprise le 6 août.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole de Russie à Omsk

Un incendie a été signalé à la principale raffinerie de pétrole de Russie à Omsk, a annoncé Gazprom. Deux personnes ont été tuées et l'incendie a été maîtrisé, selon leur communiqué, qui a déclaré : "L'incendie à la raffinerie d'Omsk est sous contrôle. Le système de sécurité automatique de l'installation a détecté un incendie dans l'équipement technique."

14:32 Le ministère de la Défense russe annonce des attaques contre les infrastructures ukrainiennes

Le ministère de la Défense russe à Moscou a déclaré que ses troupes avaient attaqué diverses installations énergétiques en Ukraine à l'aide de drones et de missiles. Des stations de compression de gaz, des sous-stations électriques et des installations de l'industrie militaire et industrielle ukrainienne ont été prétendument ciblées, selon le ministère. Par ailleurs, des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes en Ukraine ont également été visées.

14:09 Des soldats russes capturés signalés à Kursk

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que plus de 240 soldats russes avaient été capturés depuis leur invasion surprise de Kursk, selon les autorités ukrainiennes. Le "Washington Post" a analysé plus de 130 photographies et vidéos, la plupart partagées sur les réseaux sociaux par des soldats ukrainiens, qui indiquent au moins 247 prisonniers de guerre russes. La plupart des détenus semblent être de jeunes conscrits militaires qui se sont rendus sans lutter.

13:43 Objet non identifié pénètre dans l'espace aérien polonais

Un objet non identifié a pénétré dans l'espace aérien polonais et pourrait avoir atterri sur le territoire polonais lors de l'attaque russe en Ukraine. L'état-major de l'armée polonaise a annoncé cela en se basant sur des images de surveillance. La recherche de l'objet, qui ne semblait pas être un missile, est en cours. Selon le "Guardian", l'objet est believed to be a drone based on statements from the army spokesperson.

13:21 Missile russe prétendu avoir frappé un barrage au nord de Kyiv

Un missile russe est censé avoir frappé un barrage au nord de Kyiv lors de l'attaque aérienne massive en cours en Ukraine, selon les médias ukrainiens. Un journaliste du "Wall Street Journal", Yaroslav Trofimov, a partagé une vidéo de la centrale hydroélectrique en feu. La vidéo ne fournit pas d'informations sur les dommages structurels causés par la frappe du missile.

12:57 Zelenskyy décrit l'attaque comme l'une des plus intenses de la Russie

Selon les rapports ukrainiens, la Russie a utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans sa dernière grande attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décrit cela comme l'une des attaques les plus intenses dans son message vidéo partagé sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé sur Telegram avoir réussi à "frapper toutes les cibles d'infrastructure" en Ukraine. Zelenskyy a expliqué que l'attaque était une "attaque combinée" impliquant plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones d'origine iranienne.

12:09 Peskov qualifie les négociations de cessez-le-feu avec l'Ukraine de non pertinentes

Le porte-parole de l'administration présidentielle russe, Dmitri Peskov, a déclaré que les négociations sur un cessez-le-feu avec l'Ukraine étaient Nearly lost their relevance. L'infiltration de forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk, que la Russie considère inacceptable, nécessite une réponse appropriée, a argumenté Peskov. Par conséquent, il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu et le sujet n'est plus d'actualité.

L'autocrate Alexander Lukashenko est en train de rassembler des milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui a suscité des préoccupations dans le pays. Cependant, selon le journaliste de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Des indices de subterfuge russe ont entraîné une alerte à la base de l'OTAN à Geilenkirchen

Des sources de renseignement allemand suggèrent qu'un potentiel danger provenant d'activités de renseignement russes impliquant un drone a entraîné le niveau de sécurité élevé à la base de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle. Des indices forts sont venus d'un service de renseignement étranger sur un subterfuge russe imminent visant la base de l'OTAN, selon les sources.

11:20 Imagerie satellite de NASA : les Russes luttent désespérément pour contrôler l'incendie à l'entrepôt de carburant Proletarsk

10:50 La Pologne répond en déployant des chasseurs

Les agressions russes à proximité de la frontière polonaise ont incité l'armée polonaise à envoyer des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions alliés ont également participé à l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a déployé 11 bombardiers longue portée Tu-95, armés de missiles de croisière, et a lancé des missiles hypersoniques Kinzhal contre l'Ukraine, avec des attaques supplémentaires provenant de la mer Noire.

10:22 Vidéo : Soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuse

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre des troupes ukrainiennes d'une unité de défense aérienne engagées contre un missile de croisière russe à l'aide d'une mitrailleuse montée sur un camion. La séquence a été partagée par le gouverneur Viktor Mykyta. Selon Mykyta, le missile a été lancé depuis la région voisine de Lviv et abattu par le 650e bataillon séparé de défense antiaérienne à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification des faits de RTL/ntv. Cependant, il reste incertain de quel type de missile il s'agissait, et selon le "Kyiv Independent", ce n'est pas le feu de la mitrailleuse qui a abattu le missile, mais plutôt un missile antiaérien, comme rapporté par l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat.

10:03 Plus de la moitié des régions d'Ukraine attaquées par la Russie - Infrastructure énergétique cible

Le Premier ministre Denys Shmyhal a annoncé que plus de la moitié des régions d'Ukraine avaient été ciblées par la Russie. "Une massive attaque russe lancée ce matin a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques. Malheureusement, il y a des morts et des blessés", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique de quatre régions a été touchée. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont informé leurs concitoyens d'attaques contre l'infrastructure énergétique de leurs régions via Telegram. Les fournitures d'électricité et d'eau ont été perturbées dans certaines zones de la capitale Kyiv, comme l'a confirmé le maire Vitali Klitschko.

09:40 RCIS : La Russie déplace des troupes vers les régions de Kursk en provenance de fronts moins importants en Ukraine

Les experts du Research Center for Information Security (RCIS) suggèrent que l'armée russe pourrait déplacer des troupes depuis des secteurs moins importants du front ukrainien vers la région de Kursk. Des commandants de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont reportedly briefé le président russe Vladimir Poutine ce week-end au sujet des opérations de combat dans les territoires russes bordant l'Ukraine. Cela fait probablement référence à la région de Kursk, selon le rapport du RCIS. Le RCIS a observé des unités de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins et de la 11e brigade de VDV impliquées dans des conflits dans la région de Kursk, et des rapports indiquent que la direction militaire russe a récemment transféré des éléments du 56e régiment de VDV de l'ouest de Saporizhzhia à la région frontalière. Le commandement militaire russe résisterait reportedly à la pression opérationnelle pour retirer ses forces des efforts offensifs prioritaires visant à capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, affirment les experts.

09:14 Premiers morts rapportés suite aux bombardements intensifs de la Russie

Au moins trois personnes ont perdu la vie en raison des raids aériens russes, selon les autorités ukrainiennes. Des pertes ont été signalées à Luzk à l'ouest du pays, à Dnipro à l'est, et à Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a confirmé qu'un immeuble résidentiel avait été touché par les tirs ennemis, entraînant un mort. Des rapports de pertes ont été faits par les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv sur Telegram, exhortant leurs citoyens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur Filip Pronin de la région de Poltava a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

L'Ukraine surveille de près la Biélorussie alors qu'elle renforce ses troupes le long de la frontière partagée. Ce déploiement est plus important que les précédents, et l'entrée éventuelle de la Biélorussie dans le conflit pourrait avoir des conséquences graves, comme l'a mentionné la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosions dans les villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes ukrainiennes suite à une frappe aérienne russe massive (voir l'entrée à 07:24). Selon le "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6 heures du matin, heure locale. Les premières explosions à Kyiv ont été entendues autour de 8h30, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que plusieurs districts de la capitale étaient privés d'électricité, et qu'il y avait également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53: Moscou revendique avoir abattu 20 drones ukrainiensLe ministère de la Défense russe a rapporté que la défense aérienne russe a intercepté 20 drones qui ciblaient le territoire russe depuis l'Ukraine pendant la nuit. Neuf ont été interceptés dans la région de Saratov, trois dans celle de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans les régions d'Oryol et de Riazan.

07:24: La Russie lance une frappe lourde sur l'UkraineL'Ukraine fait face à une attaque massive, selon plusieurs sources. "Des explosions ont lieu à Kyiv en ce moment même alors que l'Ukraine fait face à une attaque massive de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", a rapporté le "Kyiv Post" à X. L'expert militaire Nico Lange a écrit que la Russie tire des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, tout en utilisant des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est massive." Des explosions sont signalées dans plusieurs villes.

07:07: Le commandant tchétchène affirme des pertes chez les Ukrainiens à KurskDes combattants des forces spéciales tchétchènes "Achmat" et de la 2e brigade des forces spéciales ont prétendument détruit deux véhicules blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger de conception française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse russe TASS, citant le commandant, le général-major Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a-t-il déclaré. "Grâce à ces attaques sur ces installations militaires, notre peuple a infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes." Alaudinov a déclaré que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été stoppée. "L'ennemi essaie bel et bien d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs secteurs et à libérer certains établissements. Je pense que ce travail continuera tous les jours."

06:41: La Corée du Nord : Kim Jong Un appelle à augmenter la production de drones kamikazesLe dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a exhorté au développement et à la production de plus de drones kamikazes dans le cadre des préparatifs de guerre, selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Il a fait cette déclaration lors d'un essai de drones développés localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs qui sont guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise souvent des drones iraniens de ce type en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. Selon KCNA, l'essai de drone a eu lieu samedi contre le backdrop de tensions croissantes avec la Corée du Sud voisine. Des photos montrent des objets volants blancs à ailes en forme de X attaquant des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles étaient des modèles de chars sud-coréens K-2.

06:34: L'Ukraine annonce la "neutralisation" de 1 140 soldats russes en une journéeSelon les rapports militaires ukrainiens, 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début du conflit, le nombre estimé de militaires russes "neutralisés" a atteint 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. Dans les dernières mises à jour, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12: Kyiv met en garde Minsk contre des "mouvements regrettables"L'Ukraine presse la Biélorussie de retirer ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire de la frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Biélorussie est exhortée à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des "mouvements regrettables" sous la pression russe. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les sources ukrainiennes, parmi les troupes stationnées à la frontière se trouvent des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué mentionne également que l'Ukraine "n'a jamais entrepris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir."

05:46: Le gouverneur russe décrit les dommages causés par les débris de dronesDans la région russe de Saratov, plusieurs maisons ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels ont été touchées, a-t-il déclaré sur Telegram. Tous les services d'urgence répondent à la situation. Engels est le siège d'une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52: Kyiv repousse une attaque de dronesSelon les sources ukrainiennes, les forces de défense aérienne sont engagées à Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. Un avis a été publié sur Telegram, indiquant "Une activité de drones non désirée a été détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont activés." Pour l'instant, il n'y a pas de parole de dommages ou de pertes.

00:19 Zelensky dénonce "une frappe précise" contre l'équipe de ReutersDuring son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a abordé l'attaque de roquettes mortelle contre des membres de l'équipe de Reuters. Un employé a perdu la vie, tandis que deux autres ont été blessés, selon Reuters. La victime a été identifiée comme Ryan Evans, un ancien soldat britannique qui travaillait avec Reuters depuis 2022, en fournissant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit l'endroit de la frappe de la roquette russe Iskander comme "un hôtel de ville régulier". Il a qualifié l'attaque de "précisément ciblée, méticuleusement planifiée". Ses condoléances vont à la famille et aux amis de la victime. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a lancé une enquête préliminaire sur l'attaque via son canal Telegram. Cet incident s'est produit samedi à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas encore confirmé si la roquette avait été tirée depuis la Russie ou si l'hôtel avait été délibérément pris pour cible. Aucun communiqué n'a été publié par la Russie.

Dans le contexte du conflit en cours, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine et appelé à une résolution pacifique de la crise.

De plus, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant l'invasion russe des territoires ukrainiens et réaffirmant son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Union européenne a également menacé d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie si elle poursuit ses actions agressives contre l'Ukraine.

