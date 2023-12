Pour la première fois en près de 50 ans, un refuge pour animaux de Pennsylvanie n'a plus aucun chien après des centaines d'adoptions.

"Le personnel et les bénévoles ont travaillé très dur pour prendre soin des animaux et s'assurer qu'ils soient adoptés par le bon foyer. Le personnel et les bénévoles ont travaillé TRÈS dur pour prendre soin des animaux qui nous sont confiés et pour s'assurer qu'ils soient adoptés par le bon foyer", a déclaré le refuge animalier dans un message publié vendredi sur Facebook. "C'est la première fois en 47 ans que la SPA du comté d'Adams est vide, et encore plus à Noël, c'est un vrai miracle !

Un chat s'est réfugié dans l'établissement, a indiqué le refuge - un chat errant arrivé juste avant l'annonce.

Le refuge, situé dans le sud de la Pennsylvanie, a déclaré avoir adopté 598 animaux cette année et réuni 125 animaux errants avec leurs propriétaires.

Selon l'ASPCA, environ 6,3 millions d'animaux de compagnie entrent chaque année dans les refuges. Parmi eux, environ 3,1 millions sont des chiens et 3,2 millions des chats.

Environ 920 000 animaux de refuge sont euthanasiés chaque année, selon l'ASPCA, ce qui représente une baisse par rapport aux 2,6 millions de chats et de chiens euthanasiés dans les refuges en 2011.

"Cette baisse s'explique en partie par l'augmentation du pourcentage d'animaux adoptés et du nombre d'animaux errants rendus à leur propriétaire", précise l'ASPCA.

Le refuge du comté d'Adams a indiqué qu'il commencerait à accueillir des animaux provenant d'autres refuges de Pennsylvanie cette semaine afin de les soulager de leur stress. "Pour l'instant, nous allons nous réjouir de cette réussite ! Joyeux Noël !"

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com