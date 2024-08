Pour la première fois en deux semaines, la Corée du Nord envoie à nouveau des ballons à ordures à travers la frontière.

La Corée du Nord a apparemment envoyé des ballons remplis de sacs en plastique contenant des déchets de l'autre côté de la frontière lourdement fortifiée entre les deux pays, selon l'armée sud-coréenne. Le Joint Chiefs of Staff à Séoul a annoncé samedi via l'agence de presse officielle Yonhap que les ballons se dirigeaient vers la province frontalière de Gyeonggi. La population a été avertie de ne pas toucher les ballons et de les signaler à la police.

Il s'agit de la première telle incident en plus de deux semaines. Depuis fin mai, la Corée du Nord a lancé au moins 3 600 de ces dispositifs aériens remplis de déchets et parfois d'excréments humains de l'autre côté de la frontière.

En réponse, l'armée sud-coréenne diffuse quotidiennement de la propagande vers la Corée du Nord à l'aide de haut-parleurs le long de la frontière depuis mi-juillet. La direction nord-coréenne considère de telles actions comme une grave provocation.

Après une période de désescalade, le conflit sur la péninsule coréenne a récemment repris. Depuis début 2022, la Corée du Nord a activement testé des missiles capables de porter des armes nucléaires et d'autres armes. Entre-temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire.

Le Joint Chiefs of Staff a exhorté la population à éviter de s'approcher de ces ballons, car ils ont été envoyés depuis la Corée du Nord. Selon l'armée sud-coréenne, les sacs en plastique à l'intérieur de ces ballons contiennent souvent des déchets de Corée du Nord.

