Pour la première fois depuis l'épidémie de coronavirus, la durée de vie augmente une fois de plus.

Pendant la pandémie de coronavirus, la durée de vie typique en Allemagne était en baisse régulière. Cependant, en 2023, elle a connu une amélioration pour la première fois depuis le début de la pandémie. Même l'écart entre les régions de l'est et de l'ouest de l'Allemagne commence à se réduire.

Selon l'Office fédéral de la statistique, l'espérance de vie en 2023 était de 0,4 an plus longue qu'en 2022. En 2022, l'espérance de vie à la naissance était de 83,3 ans pour les femmes et de 78,6 ans pour les hommes.

L'espérance de vie avait diminué de 0,6 an entre 2020 et 2022, principalement en raison de la pandémie. Bien qu'elle ait augmenté en 2023, l'Allemagne n'a pas encore retrouvé les niveaux de 2019. Cependant, les experts notent une tendance nette de rattrapage.

Les disparités entre l'est et l'ouest causées par la pandémie ont commencé à se résorber. En 2022, l'espérance de vie a augmenté dans la région de l'est, tandis qu'elle diminuait dans la région de l'ouest. En 2023, les deux régions ont connu une augmentation, la région de l'est montrant une amélioration légèrement plus importante.

Les femmes des deux régions ont des espérances de vie relativement similaires, mais les hommes de la région de l'ouest vivent en moyenne 1,4 an de plus que leurs homologues de l'est. En 2021, cet écart s'était creusé à 2,3 ans.

Les statisticiens expliquent que "l'espérance de vie à la naissance" est une valeur qui prend en compte les taux de mortalité dans tous les groupes d'âge, indépendamment de la taille de la population ou de la structure de l'âge. Elle est particulièrement utile pour les comparaisons dans le temps.

Malgré son nom, elle n'est pas une prévision pour ceux qui sont nés en 2023. Pour une estimation plus précise, les garçons nés en 2023 pourraient potentiellement vivre entre 81 et 90 ans, tandis que les filles pourraient vivre entre 85 et 93 ans, selon les tendances futures.

