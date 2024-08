- Pour la première fois depuis décembre 2021, Zwayer participe aux matchs de Dortmund.

Après une absence de plus de deux ans et demi, l'arbitre de la FIFA Felix Zwayer va de nouveau diriger un match de Bundesliga de Borussia Dortmund. La Fédération allemande de football (DFB) a désigné le quadragénaire pour le match de ce samedi contre Eintracht Francfort (18h30/Sky). La dernière rencontre de Zwayer avec BVB remontait au 4 décembre 2021, lors de leur affrontement contre Bayern Munich. Plusieurs décisions controversées de Zwayer ont suscité une vive polémique et ont entraîné des débats passionnés à la suite de la défaite 2-3 de BVB.

À la suite de cette défaite, Zwayer a pris une pause de plusieurs semaines en tant qu'arbitre en raison des harcèlements excessifs qu'il a subis. Il a fait référence à des "événements et moments stressants" pour sa famille et a même laissé entendre avoir reçu des menaces de mort. La DFB a alors annoncé que Zwayer ne serait pas assigné à des matchs de BVB pour un certain temps. Cependant, la situation a évolué.

L'étoile montante de Dortmund et joueur anglais Jude Bellingham a fermement condamné l'arbitre allemand Zwayer après le match, critiquant ses erreurs et laissant entendre indirectement qu'il était impliqué dans la corruption. Il s'agissait d'une référence au scandale d'arbitrage impliquant Robert Hoyzer. Bellingham, qui évoluait alors pour Dortmund, a été sanctionné d'une amende de 40 000 euros par le tribunal sportif de la DFB pour ses propos.

Zwayer a fait son retour au Signal Iduna Park lors de l'Euro à domicile, officiant la demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Il a fait face à de vives critiques après le match, non seulement de la part de l'équipe néerlandaise défaite, mais aussi des analystes anglais.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la critique envers Zwayer après le match contre Borussia Dortmund était sévère et justifiée. Malgré les propos durs et l'amende de 40 000 euros, il semble que la FIFA et la DFB aient choisi de lui donner une autre chance de diriger en Bundesliga.

