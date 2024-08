- Pour la mise en place de facilités de retour plus rapides et de procédures accélérées.

Une semaine après l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen, qui a fait trois morts, le chef du groupe parlementaire d'État du FDP, Henning Höne, plaide en faveur d'un renforcement des expulsions. "Nous devons utiliser plus souvent l'outil de la détention pour les expulsions", a-t-il déclaré lors d'une séance spéciale au Parlement régional, suggérant la nécessité d'un centre de détention supplémentaire pour les expulsions en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, idéalement situé près de l'aéroport de Düsseldorf.

Höne a également soulevé la question de la possible centralisation des 54 autorités locales étrangères. Cela pourrait être réalisé en créant cinq centres de retour à proximité des autorités étrangères centrales. Selon la proposition de Höne, les individus ayant de faibles chances de rester ne devraient plus être directement relogés dans les municipalités. De plus, il a insisté sur la nécessité de procédures accélérées dans les tribunaux administratifs.

Selon lui, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie doit également contribuer à ces changements positifs au niveau fédéral, a déclaré le politique du FDP. "Nous avons besoin de modifications substantielles et en profondeur dans le système d'asile", a-t-il déclaré.

L'attaque présumée d'un islamiste à Solingen a eu lieu un vendredi soir lors d'un festival de la ville. Un homme armé d'un couteau a tué trois personnes et en a blessé huit autres. Le principal suspect, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est toujours en détention. Le parquet fédéral enquête contre lui pour divers chefs d'accusation, notamment le meurtre et la appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI). Al H. devait être expulsé en Bulgarie l'année dernière, mais ces plans n'ont pas abouti.

