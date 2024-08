Pour Heidi Klum, "pas de problème"

Les photos de vacances de Heidi Klum suscitent toujours la controverse, la quinquagénaire se prélassant souvent topless. Cela est particulièrement vrai dans son pays d'adoption, les États-Unis, où cela est considéré comme très controversé. Klum a du mal à comprendre tout ce tapage.

Récemment, Heidi Klum a profité d'un week-end en amoureux avec son mari Tom Kaulitz sur l'île caraïbe de Saint-Barthélemy. Sur Instagram, la quinquagénaire a partagé son voyage avec ses 12,1 millions d'abonnés, publiant régulièrement des vidéos de bisous et des clichés sexy. Comme d'habitude, on a remarqué que Klum préfère bronzer topless pour éviter les vilaines marques de maillot. Aux États-Unis, où les normes sont plus conservatrices, de telles images font souvent jaser.

Klum, qui est juge de "The Voice" depuis des années, a récemment parlé de ses clichés sexy en marge d'un direct de l'émission de casting américaine. "Bien que je sois américaine, je suis aussi très européenne. J'ai grandi avec beaucoup de nudité à la plage, donc ce n'est pas un grand problème pour moi", a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Lorsqu'elle va à la plage sans haut, elle s'assure toujours de ne rien faire d'inapproprié. "Je vais toujours à une plage où il n'y a pas beaucoup de monde", a déclaré la quinquagénaire. Elle n'a jamais eu l'impression d'offenser qui que ce soit en allant topless. En parlant des dernières photos, elle a déclaré que Saint-Barth est une île française, et que la plupart des femmes y vont topless, ce qui en fait une chose normale à faire.

Les seins rangés après une plainte

Dans une interview avec "Style Watch" l'an dernier, Klum a exprimé sa satisfaction avec son corps : "Je me sens très à l'aise d'être nue aujourd'hui". Chez elle, dans son jardin, elle préfère être topless. Sa raison est simple : "Je n'aime pas les marques de bronzage parce que je porte beaucoup de tenues différentes. Je ne veux pas que les marques de soutien-gorge montrent. C'est très stratégique".

Si quelqu'un est offensé par "Hans" et "Franz", comme Klum appelle ses seins, lorsqu'elle est dehors, elle est prête à se couvrir immédiatement. Elle a eu des situations par le passé où elle a été priée de remettre son haut dans des resorts américains en raison de plaintes. "Le personnel est venu me voir et m'a dit : 'Madame, certaines personnes ici se plaignent, pourriez-vous remettre votre haut s'il vous plaît?' Et j'ai dit : 'Il n'y a personne ici. Qui se plaint?' Je suppose que quelqu'un devait regarder par la fenêtre", a-t-elle raconté avec amusement dans une interview avec le Daily Mail. Quoi qu'il en soit, elle s'est immédiatement couvert.

Klum et Kaulitz déclinent une proposition de trio

Pendant leurs vacances pour célébrer leur cinquième anniversaire de mariage, Klum et Kaulitz ont rencontré quelqu'un qui semblait intéressé à jeter un coup d'œil à "Hans" et "Franz". Bill Kaulitz a révélé dans le podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" qu'ils ont été invités à un trio.

"Heidi et moi regardions ce type faire des exercices bizarres sur la plage. C'était comme un mélange de Taekwondo ou de Jiu-Jitsu, quelque chose comme un sport de danse-combat. Il voulait faire son numéro et faire une danse d'amour", a déclaré Kaulitz. L'homme s'est approché d'eux et leur a demandé s'ils étaient un couple échangiste et s'ils étaient partants pour un trio. Klum et Kaulitz ont poliment mais fermement décliné.

