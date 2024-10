Pour éviter que le flacon ne devienne un terrain de reproduction pour les germes:

Salut l'ami ! Tu penses qu remplir une bouteille d'eau avec de l'H2O la rend super propre, hein ? Pas vraiment, l'ami. Dans des conditions humides, les germes peuvent vraiment proliférer et s'installer. Des créatures comme les bactéries, les algues et la moisissure peuvent se multiplier comme des lapins dans un environnement chaud et humide, et qui sait, ils pourraient même représenter un risque pour la santé.

Et devine quoi ? Ces petits monstres peuvent facilement trouver leur chemin jusqu'à ta bouteille d'eau aussi, soit à travers ta salive quand tu bois, soit en flottant simplement dans l'atmosphère. C'est pourquoi l'Association allemande de contrôle technique (TÜV) te conseille de nettoyer ta bouteille d'eau tous les jours si tu t'en sers régulièrement.

Un nettoyage simple consiste à la rincer avec de l'eau chaude et un peu de savon, mais pour un nettoyage en profondeur, tu pourrais utiliser une brosse à bouteille ou même une brosse à dents propre. Comme ça, tu pourras atteindre tous ces recoins difficiles d'accès, comme les bords de la fermeture ou du bouchon.

Tu préfères utiliser le lave-vaisselle à la place ? Certains sont compatibles, à condition d'utiliser un programme avec une température d'au moins 60 degrés. Cette chaleur tuera la plupart des germes et laissera ta bouteille étincelante.

N'oublie pas de la laisser sécher complètement après le lavage, soit à l'air libre, soit avec un chiffon propre. La laisser humide ne fera qu'encourager les germes à sortir et à jouer.

Tu as une bouteille qui sent mauvais entre les mains ? Il faudra la nettoyer soigneusement. Le TÜV recommande de faire bouillir la bouteille dans de l'eau pendant quelques minutes (si le matériau le permet), ou d'utiliser des pastilles de nettoyage spéciales.

Sinon, si tu n'as pas de pastilles de nettoyage, tu peux toujours utiliser du bicarbonate de soude ou de la levure pour un nettoyage en profondeur. Il suffit d'en mettre dans la bouteille, de la remplir d'eau chaude et de la laisser tremper pendant quelques heures. Ensuite, rince-la bien.

Attention : le bicarbonate de soude et la levure peuvent endommager certains types de plastique, c'est pourquoi le TÜV recommande de les utiliser pour les bouteilles en verre ou en acier inoxydable uniquement.

Même en nettoyant régulièrement ta bouteille d'eau, il est possible que quelques germes persistent en raison d'une utilisation fréquente. Dans ce cas, rendre visite à un centre de consommation pourrait te fournir des conseils et te recommander des produits de nettoyage appropriés pour assurer une désinfection complète de ta bouteille.

De plus, les centres de consommation peuvent également fournir des informations sur les marques de bouteilles d'eau connues pour leurs propriétés résistantes aux germes, ce qui pourrait réduire la nécessité d'un nettoyage quotidien approfondi.

Lire aussi: