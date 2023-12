Pour elle, le temps presse : L'appel désespéré d'une mère pour sortir sa fille ensanglantée et meurtrie de la captivité du Hamas

Sa mère, le Dr Ayelet Levy Shachar, décrit la vidéo comme étant "plus que bouleversante" et dit qu'elle "ne peut pas la regarder en continu". Mais elle pense qu'il est important que le monde entier le voie.

"C'est ce qui est arrivé à ma fille. C'est un court-métrage qui ne représente rien de ce qu'elle est, si ce n'est la cruauté de ces moments et l'instant où nos vies se sont arrêtées et figées. Et depuis, c'est le 7 octobre".

Malgré la libération de 110 otages à ce jour, dont la plupart sont des femmes et des enfants, Naama est toujours prisonnière du Hamas.

Levy Shachar, médecin de l'équipe nationale israélienne de football féminin, craint désespérément que sa fille ne reçoive pas les soins médicaux dont elle a besoin. "Elle est blessée aux jambes... Les jours passent et chaque jour qui passe est encore plus difficile".

"Pour elle, le temps est compté", explique Levy Shachar à CNN. Le sexe et l'âge de sa fille la rendent particulièrement vulnérable, dit-elle, notant les marques d'agression visibles dans la vidéo.

Dans un récent article d'opinion, Mme Levy Shachar a exposé les raisons de son inquiétude. "Il y a une raison pour laquelle les femmes et les enfants ont été libérés en priorité : les femmes plus jeunes risquent davantage d'être traumatisées. Tout comme les femmes et les filles sont plus vulnérables à d'autres formes de violence, elles sont également plus susceptibles de souffrir d'infections et de grossesses dues à des violences sexuelles. Plus Naama est maintenue en captivité, plus elle subit de violences, plus elle risque de souffrir des conséquences d'un stress post-traumatique à vie".

Levy Shachar se sent déçue par l'absence initiale de reconnaissance et de condamnation par les organismes internationaux et les groupes de femmes, comme l'ONU et ONU Femmes, des agressions sexuelles et des violences commises par le Hamas le 7 octobre, malgré des preuves de plus en plus nombreuses. Il a fallu près de deux mois pour que le secrétaire général de l'ONU publie une déclaration sur X, qualifiant les récits de violence sexuelle d'actes de terreur odieux qui doivent faire l'objet d'une enquête, suivie deux jours plus tard d'une condamnation de la part d'ONU Femmes.

Cette semaine, Levy Shachar s'est rendue à New York pour rencontrer les émissaires israéliens et qataris et tenter de faire pression sur les organisations de défense des droits de la femme, comme ONU Femmes, pour qu'elles fassent davantage pour obtenir la libération de sa fille. Elle dit qu'elle aimerait pouvoir rester chez elle en Israël, à 13 heures de vol, et attendre que sa fille revienne à la maison. Mais c'est maintenant qu'il faut agir.

"Je veux rester à la maison, près de la porte et du téléphone, attendre l'appel, ouvrir la porte et aller la chercher. C'est tout ce que je veux", déclare Levy Shachar. "Je ne veux pas voyager. Mais je le fais parce que je pense que les États-Unis ont le plus de pouvoir ici et je veux influencer qui je peux".

Juste avant qu'elle ne quitte son domicile, vendredi dernier, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé que trois otages avaient été abattus par leurs soldats. "J'ai été choquée", dit-elle en respirant profondément. "La peur que je ressens en permanence s'est aggravée à ce moment-là. Cela m'a brisé le cœur."

Alors que la guerre fait toujours rage, Levy Shachar plaide pour que sa fille soit enfin ramenée à la maison. Et elle veut que le monde sache que Naama est bien plus que la jeune femme de cette horrible vidéo du 7 octobre.

"Naama est jeune. Elle a 19 ans, mais elle a fait beaucoup de choses. C'est une fille qui aime s'amuser, mais qui est très sérieuse et déterminée. Elle a participé au programme Hands of Peace (une initiative de paix à but non lucratif destinée aux jeunes Israéliens et Palestiniens). C'est vraiment une chercheuse de paix.

"Lorsqu'elle reviendra, elle rendra le monde meilleur.

Source: edition.cnn.com