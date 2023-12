Pour de nombreuses familles de migrants à la frontière sud des États-Unis, le retour en arrière n'est pas envisageable

La veille de Noël, des dizaines de migrants venaient d'arriver au refuge après avoir été libérés sur parole par les services d'immigration. Certains d'entre eux attendaient à l'extérieur, car le refuge n'avait pas de place pour les nouveaux arrivants.

Silvia del Carmen Flores, 38 ans, était assise sur le trottoir avec son fils de 3 ans, Nikson, sur ses genoux et sa fille de 16 ans, Yolani, à proximité. Mme Flores a expliqué à CNN qu'elles venaient d'être libérées sur parole après avoir demandé l'asile et qu'elles espéraient être conduites à San Antonio, où on leur avait dit qu'elles pourraient être hébergées dans un centre d'accueil plus grand.

Leur voyage depuis leur Honduras natal a commencé le 12 décembre, a expliqué M. Flores. Après avoir voyagé en bus et en taxi à travers le Guatemala et le Mexique, ils ont atteint la ville mexicaine de Monterrey. Avec le dernier argent qu'ils avaient, ils ont pris un vol pour Piedras Negras, de l'autre côté de la frontière, à Eagle Pass. Là, ils ont traversé la frontière au niveau du Rio Grande, à un endroit où l'eau arrivait à la taille.

Mme Flores a déclaré qu'elle envisageait depuis un certain temps de quitter le Honduras en raison de la situation financière de la famille. Puis, il y a deux mois, Yolani a été enlevée et Flores a dû payer pour la récupérer. Après cela, Mme Flores a estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir, a-t-elle déclaré.

Yolani, élève de troisième, est incertaine quant à l'avenir de sa famille, mais elle a déclaré : "Je ne veux pas retourner au Honduras. Il y a trop de corruption, de criminalité et d'autres choses de ce genre.

La famille Flores fait partie des dizaines de milliers d'immigrants qui sont arrivés à Eagle Pass ces dernières semaines. Cette nouvelle vague de franchissements de la frontière a mis à rude épreuve un certain nombre d'agences américaines déjà débordées.

Les autorités fédérales ont fait état d'une moyenne sur sept jours de plus de 9 600 rencontres de migrants le long de la frontière sud des États-Unis en décembre, a déclaré un responsable de la sécurité intérieure au début du mois. Ce chiffre est l'un des plus élevés jamais enregistrés. Le 28 novembre, la moyenne sur sept jours était d'environ 6 800 rencontres.

Marcelly Giraldo, 33 ans, employée de maison originaire de Medellín, en Colombie, a déclaré à CNN que le manque d'opportunités dans son pays l'avait incitée à chercher une vie meilleure aux États-Unis. Sa principale motivation, a-t-elle dit, est sa fille qu'elle a dû laisser derrière elle avec une sœur - une enfant qu'elle espère amener aux États-Unis une fois que sa demande d'asile aura été approuvée.

Mme Giraldo a déclaré avoir marché pendant quatre jours dans la jungle panaméenne connue sous le nom de Darien Gap, où elle a vu des cadavres. Au Guatemala, des voleurs l'ont forcée à se déshabiller.

"Ils m'ont forcée à me mettre nue dans le bus. Ils me demandaient de l'argent. Parfois, ils croient que les gens cachent de l'argent sous leurs vêtements", a déclaré Mme Giraldo.

De nombreux migrants qui ont parlé à CNN semblaient croire qu'il existait une sorte de disposition légale dans la législation américaine sur l'immigration qui facilitait temporairement l'obtention d'un statut légal.

"Lorsque j'ai appris qu'ils donnaient (aux immigrants) l'avantage d'être autorisés à entrer dans le pays, j'ai décidé de faire le voyage. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais jamais pris le risque", a déclaré M. Giraldo.

Les immigrants doivent prouver les raisons pour lesquelles ils demandent l'asile - notamment au moyen de documents légitimes - devant un juge de l'immigration. S'ils ne le font pas, ils seront probablement expulsés.

Dans une déclaration publiée la semaine dernière, Troy Miller, haut fonctionnaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis exerçant les fonctions de commissaire, a déclaré que de nombreux migrants "sont souvent trompés et victimes des organisations criminelles transnationales. Ces passeurs mettent imprudemment les migrants en danger : dans des endroits reculés de l'autre côté de la frontière, sur le toit des trains ou dans l'eau du Rio Grande".

Milaidis Duarte Felipe, une infirmière cubaine de 30 ans, a déclaré avoir quitté son pays natal avec sa sœur et sa jeune nièce le 27 octobre. Elle a dû laisser derrière elle son fils de 7 ans, a expliqué Mme Duarte Felipe à CNN, car elle fuyait les persécutions politiques pour s'être exprimée contre le gouvernement.

Depuis Cuba, Mme Duarte Felipe a indiqué qu'ils avaient pris un vol pour la République dominicaine, puis pour Managua, au Nicaragua. Ils ont voyagé de la capitale nicaraguayenne à la frontière du Honduras en taxi, puis en bus à travers le Guatemala avant de traverser la rivière Suchiate - qui marque la frontière entre le Mexique et le Guatemala - sur un radeau.

"En route pour les États-Unis, nous avons été kidnappés. Les ravisseurs demandaient de l'argent et notre famille a payé la somme demandée. Après notre arrivée à Mexico, nous étions dans un bus lorsque nous avons été dévalisés. Ils ont pris nos téléphones, mais n'ont pas pu prendre nos papiers parce que nous les avions très bien cachés", a déclaré Duarte Felipe.

Pour l'instant, elle a déclaré que le fait d'être aux États-Unis était un excellent cadeau de Noël, d'autant plus qu'elle est arrivée dans le pays la veille de Noël et qu'elle a été prise en charge à Eagle Pass par des parents qui vivent à Houston.

"Je vais passer Noël avec ma famille. Je vais vivre dans un pays libre. Où au moins... Je ne sais pas. Je vais vivre dans un pays libre où les droits des citoyens sont respectés, contrairement à l'endroit où je vivais auparavant", a déclaré Mme Duarte Felipe.

Elle a indiqué qu'elle prévoyait d'emmener son fils aux États-Unis dès qu'elle aurait obtenu l'asile.

"C'est mon seul enfant", a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

Maxime Tamsett et Raja Razek de CNN ont contribué à ce reportage.

