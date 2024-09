La princesse Lea (30) n'avait pas prévu ce retournement de situation au début de l'émission :

- Pour commencer, une compétition de rencontres ne donne pas de vainqueur à sa fin.

Pour la première fois, l'émission de rencontres lesbiennes populaire "Princesse et Chevalier" s'est terminée sans vainqueur. Lea Hoppenworth, 30 ans, a raté l'occasion de trouver son partenaire idéal.

La princesse reste seule pour la première fois dans "Princesse et Chevalier"

La quatrième saison de ce format est diffusée sur la plateforme RTL+ depuis début juillet. La marketeuse Maike (30) de Berlin et la barmaid Christine (28) de Cologne ont atteint la finale. À la surprise générale, Maike et la princesse Lea avaient un passé amoureux. Dans "Princesse et Chevalier", Lea a envisagé de choisir à nouveau son ancienne amante.

Cependant, Maike, connue pour sa confiance en elle et son indépendance, souhaitait une relation non exclusive, polyamoureuse, plutôt que d'être fidèle uniquement à la princesse Lea. Malgré leur rendez-vous romantique haut dans les nuages, la princesse Lea a finalement opté contre Maike lors de la finale. Lea Hoppenworth a expliqué qu'elle était préoccupée par le fort "instinct de fuite" de Maike, qui avait mis fin brutalement et désagréablement à leur précédente relation.

Malheureusement, la barmaid Christine n'était pas destinée à devenir la partenaire de la princesse Lea non plus. Avec les mots "Je n'ai pas encore ressenti cette sensation romantique complète", Lea a retiré le collier de Christine lors de leur dernière conversation. C'était sans précédent, car les trois saisons précédentes de "Princesse et Chevalier" avaient toutes un vainqueur, même si aucun des couples n'a réussi à trouver un amour durable.

Lea Hoppenworth s'est retrouvée dans une situation inattendue avec son ancienne amante Maike lors de la finale de "Princesse et Chevalier". Malgré leur rendez-vous romantique, Lea était préoccupée par l'"instinct de fuite" de Maike et a décidé de ne pas la choisir comme partenaire.

Malgré la déception de Lea Hoppenworth, elle n'a pas trouvé cette "sensation romantique complète" avec la barmaid Christine non plus, faisant d'elle la première saison de "Princesse et Chevalier" sans vainqueur.

Lire aussi: