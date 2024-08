- Pour commémorer les anniversaires des Oasis et la réapparition des controversés frères et sœurs Gallagher?

Cette semaine dans l'histoire de la musique britannique a été marquée par des jalons significatifs pour Oasis, un groupe connu pour son influence sur la pop guitare et le duo de frères légendaires Noel et Liam Gallagher. Vendredi marque les 30 ans de la sortie de "Definitely Maybe", un album qui a transformé le genre Britpop, tandis que mercredi marque 15 ans depuis le départ de Noel du groupe en conflit avec son frère Liam. De nouvelles possibilités pourraient surgir à nouveau.

Oasis incarnait la pop guitare, mais avant tout, ils étaient définis par les frères Gallagher en tant que figures de proue. Leur assurance, parfois vantarde, leurs cheveux en désordre, leurs lunettes de soleil accompagnées de voix distinctives - Noel, le talentueux songwriter ; Liam, le chanteur charismatique.

Originaires de Manchester, ces gars britanniques sont devenus la cool exportation musicale du pays des Beatles, des Stones et d'autres dans les années 90. Leur élan a culminé avec la sortie de "(What's The Story) Morning Glory?" en 1995, avec des tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back In Anger", attirant des éloges mondiales. Une "Battle of Britpop" a eu lieu avec Blur, débattue pour avoir popularisé le style.

Blur, dirigé par le chanteur-songwriter Damon Albarn, a continué de se produire. Oasis, however, s'est dissous en conséquence de la querelle volatile des frères Gallagher en 2009. Les frères ont parfois fait la une des journaux pour leur apparition en soutien à Manchester City ou pour leurs disputes publiques avec d'autres célébrités.

Maintenant, 15 ans après la scission, les médias britanniques spéculent plus voracement que jamais sur un comeback étonnant. Liam a fait allusion à cela lors d'une apparition à X : "Je n'ai jamais aimé le mot 'FORMER'." Les fans croient qu'il faisait référence à la phrase 'ancien chanteur d'Oasis'.

"Don't Look Back in Anger" - les frères regardent-ils vraiment en arrière sans colère ? "The Sun" rapporte qu'ils ont secrètement travaillé sur une réconciliation et des alliés surprises.

"Mail on Sunday" affirme que Liam (51) et Noel (57) ont envisagé de jouer en tête d'affiche du plus important festival de musique britannique, Glastonbury, en été 2025, et de battre le record récemment établi par Taylor Swift au Wembley Stadium. "Sunday Times" entend dire qu'en plus de Wembley, des concerts pourraient également avoir lieu à Heaton Park, leur ville natale de Manchester.

Le critique musical allemand Frank Laufenberg reste sceptique quant à un éventuel comeback, déclarant : "Il me semble qu'Oasis a musicalement tout dit." Cependant, la querelle entre les frères Gallagher a suscité son irritation. "Cela n'avait rien à voir avec la musique", a-t-il déclaré. "Et maintenant, c'est tout paix et joie ? Très douteux", a commenté le septuagénaire.

Officiellement, personne ne confirme les rumeurs. Cependant, Liam a fait une allusion subtile lors de sa performance au Leeds Festival ce week-end, selon "Sunday Mirror". "C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas ? Une situation très intrigante dans laquelle nous sommes", a-t-il déclaré, avant de jouer le tube d'Oasis "Half the World Away".

Rare approbation de Noel.

Avant cela, Noel avait rare fois approuvé Liam. "Je ne peux pas chanter 'Slide Away' et 'Cigarettes & Alcohol' et 'Rock 'N' Roll Star' et tout ça", a-t-il déclaré. "Je pourrais, mais ce ne serait pas la même chose. C'est la voix et l'attitude. Je n'ai pas la même attitude que lui", a déclaré Noel Gallagher. "Si je chantais une chanson, elle sonnerait bien. S'il la chantait, elle sonnerait génial."

Les experts en musique affirment que si Noel est responsable de nombreux tubes, c'est la voix de Liam qui attire les foules. Noel a connu le succès avec son groupe High Flying Birds, mais son frère domine les grands stades comme l'O2 Arena de Londres.

Récemment, Liam a sorti un album avec John Squire, anciennement des Stone Roses. Typiquement loquace, Liam a loué son travail, affirmant que c'était "le meilleur album depuis Revolver des Beatles".

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs de comeback circulent. Les fans avaient espéré une apparition au Wembley Stadium il y a quelques mois seulement. Mais Liam Gallagher a mis fin aux spéculations en avril : "Je n'ai jamais mentionné une réunion d'Oasis, c'est fini, nous devons tous passer à autre chose pour notre propre santé", a-t-il écrit sur Twitter.

Liam a entrepris une tournée d'anniversaire de 30 ans pour "Definitely Maybe" seul. Si 2025 apportera une histoire différente reste à voir, mais avec les frères Gallagher, c'est "définiment peut-être".

