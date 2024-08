- Pour commémorer l'anniversaire de la collection des hymnes de l'Avent le 1er août.

Marathon Unique en Écho: L'Église évangélique centrale de Allemagne (EKM) organise un marathon distinctif pour célébrer le 500ème anniversaire du "Livre de Chants Evangélique". Différents groupes de cuivres se relaieront pour jouer plus de 500 hymnes du livre le samedi, comme l'a annoncé l'EKM. Selon Steffen Pospischil du groupe de cuivres de l'EKM, "d'ici la fin de l'été, vous serez bercé par des mélodies de l'Avent et de Noël, ainsi que des mélodies de la Passion et de Pâques, dans un grand concert."

Les performances auront lieu en deux parties. De 8h00 à 14h00 à Aschersleben, à l'Orangerie dans le parc de Bestehorn, puis de 14h00 à 20h00 à Jena à l'église Saint-Jean au marché. Un direct YouTube est également prévu.

L'année 1524 est considérée comme l'année de naissance du livre de chants d'église : le "Achtliederbuch" a été publié à Nuremberg, et l'"Enchiridion" à Erfurt.

Le marathon distinctif organisé par l'Église évangélique centrale d'Allemagne (EKM) ne se déroule pas seulement à Aschersleben et à Jena, mais il a également une signification historique car il a lieu au cœur de l'Allemagne centrale, où le "Achtliederbuch" a été publié pour la première fois en 1524 à Nuremberg.

Aschersleben, l'une des deux villes accueillant les événements du marathon, se trouve en Allemagne centrale, connue pour son riche patrimoine historique et culturel.

