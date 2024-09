Pour certains voyageurs non résidents, organiser un voyage en Chine peut s'avérer difficile, car divers obstacles entravent souvent leur expérience.

Visa applications peuvent être complexes, tandis que les vols internationaux sont limités et plus coûteux pour le moment en raison de la demande réduite et des coûts croissants pour de nombreuses compagnies aériennes pour traverser l'espace aérien russe.

Naviguer dans cette société très mécanisée, qui se targue de son monde numérique, peut être décourageant, surtout pour les touristes débutants. Mais, des signes de transformation sont visibles.

La Chine a intensifié ses initiatives pour attirer les voyageurs internationaux après avoir levé ses restrictions à la fin de 2022. En mettant en place des politiques accueillantes et en encourageant la participation du secteur privé, le pays offre désormais des exemptions de visa pour de nombreux pays et a instauré une politique de transit sans visa de 144 heures dans un nombre croissant de points d'entrée.

Les portefeuilles numériques comme Alipay et WeChat ont adapté leurs services et leurs procédures pour répondre aux besoins des étrangers en simplifiant les processus de configuration complexes et en acceptant les cartes de crédit internationales. Les hôtels locaux et les attractions touristiques sont également encouragés à accepter les cartes de crédit internationales, qui ne sont pas couramment utilisées par les marchands chinois. Certaines villes, comme Beijing, proposent des passes tout compris permettant des paiements électroniques pour des services tels que les frais d'entrée et les transports en commun.

Les données confirment l'impact de ces mesures. La Chine a accueilli environ 14 millions de visiteurs étrangers au cours des six premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 152,7 % par rapport à 2023, selon l'Administration nationale de l'immigration de la Chine. Environ la moitié de ces voyageurs sont entrés dans le pays en utilisant diverses politiques sans visa.

Bien qu'elle soit encore loin des chiffres d'avant la pandémie, où 98 millions de visiteurs étrangers ont voyagé en Chine en 2019, les spécialistes du secteur sont optimistes quant à cette tendance à la hausse.

"Grâce à la nouvelle politique de visa sans visa de 15 jours pour certains pays, nous avons observé une augmentation du nombre de touristes en provenance de ces régions au cours de l'année écoulée", note Denny Tian, expert en voyages et directeur de The China Guide, une agence de voyages privées basée à Beijing.

Voyager en Chine en 2024

Gabriela Correia, une jeune femme de 25 ans médecin du Portugal, s'est rendue à Shanghai et à Beijing avec son compagnon américain en juin de cette année, entrant dans le pays sous la politique de transit sans visa de 144 heures. Cette politique permet aux touristes de 54 pays (y compris le Portugal et les États-Unis) de faire une escale dans divers endroits chinois désignés pendant six jours maximum en route pour un troisième pays.

"Préparer un voyage en Chine présente un certain nombre de défis sans précédent par rapport à la plupart des autres destinations dans le monde", déclare Correia, qui a visité 47 pays jusqu'à présent.

"Les informations que l'on peut trouver en ligne sont rares en raison du nombre relativement faible d'Occidentaux qui se rendent en Chine, et Google Maps est limité en Chine."

Tian, l'expert en voyages, partage que la barrière linguistique a longtemps été un obstacle majeur pour les voyageurs internationaux.

"De nombreux endroits ne fournissent des informations qu'en chinois, et la plupart du personnel ne parle pas anglais", dit-il. Mais il conseille qu'il existe des solutions pour surmonter ces obstacles en utilisant des applications de traduction. Certaines aéroports ont également pris des mesures supplémentaires en employant des membres du personnel multilingues pour accueillir les visiteurs dans différentes langues.

"Ne pas parler chinois a certainement posé certains défis, mais je dirais que cela a rendu ce voyage encore plus agréable", déclare Correia.

"Les gens sont incroyablement accueillants et font tout leur possible pour que ça marche. Nous avons eu une expérience incroyable dans un restaurant spécialisé dans le thé, malgré le fait que personne du personnel ne parlait anglais. Nous avons utilisé la fonction photo de Google Translate pour traduire le menu et avons réussi à tout faire fonctionner. Nous avons finalement mangé un cheesecake au lieu de notre pain au fromage prévu pour l'entrée, mais qui ne refuse pas un dessert supplémentaire?"

Correia a également observé que de nombreux restaurants exigent que les clients commandent via un code QR lié à Alipay, qui dispose désormais d'une fonction de traduction intégrée dans l'application, permettant aux visiteurs internationaux de comprendre le menu.

Le couple a réussi à voyager indépendamment sans connaître le chinois, mais a décidé d'engager un guide privé pour sa visite de la Grande Muraille, "car cela simplifie la logistique et permet d'accéder aux sections moins visitées de la Muraille".

Le couple a été le plus impressionné par "les traditions culinaires diverses et abondantes", l'architecture futuriste et historique coloniale le long du front de mer à Shanghai, ainsi que les vues et la piste de luge à la Grande Muraille de Mutianyu à Beijing.

Correia affirme que cette expérience a changé sa perspective sur la Chine et qu'elle planifie déjà leur prochain voyage.

"Je dirais que pour le moment, le parc national de Zhangjiajie est en tête de ma liste pour mon prochain voyage en Chine", dit-elle, en faisant référence à un parc national dans la province du Hunan, prétendument ayant inspiré les paysages du film "Avatar".

Préparez-vous pour votre voyage de rêve dans cette nation immense ? Nous avons compilé un guide sur certaines des questions les plus fréquemment posées sur les voyages en Chine.

FAQ sur les voyages en Chine

Un visa est-il nécessaire pour visiter la Chine ?

C'est là que les choses peuvent devenir assez compliquées. Il y a eu de nombreux annonce

Heureusement, le processus de demande pour les touristes américains en Chine est devenu plus simple depuis janvier 2024. Les demandeurs n'ont plus besoin de présenter des documents tels que des billets d'avion aller-retour, des réservations d'hôtel, des itinéraires ou des lettres d'invitation. Vous pouvez trouver la liste mise à jour des documents requis pour les demandeurs de visa touristique sur le site web du Consulat général de Chine à New York**.

Les citoyens d'autres pays nécessitant un visa peuvent se rendre sur China Online Visa Application pour trouver leur centre de traitement le plus proche et remplir le formulaire de demande en ligne.

Quelles sont les politiques de transit sans visa de 144 heures et de 72 heures ?

La Chine offre deux politiques de transit sans visa qui permettent aux voyageurs de 54 pays sélectionnés de séjourner en Chine pendant jusqu'à trois ou six jours, à condition qu'ils prévoient de se rendre dans un troisième pays ultérieurement.

Les pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis sont parmi les 54 pays éligibles autorisés à transiter par la Chine pendant six jours.

Pour se conformer à ces politiques, les voyageurs doivent présenter des preuves de leurs billets de vol, de train ou de navire pour leur voyage suivant, démontrant leur parcours vers une destination en dehors de leur pays d'origine. Hong Kong et Macao sont considérés comme des destinations tierces dans le cadre de ces politiques.

Malgré le privilège de transit sans visa, les voyageurs font face à certaines restrictions, en particulier en ce qui concerne leurs choix de destinations. Ils ne peuvent se rendre que dans 41 ports désignés dans 19 provinces chinoises, y compris Beijing et Shanghai, et explorer le pays via le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine n'est pas une option pour ceux qui utilisent les programmes de transit sans visa.

Correira et son petit ami ont réussi à obtenir deux permis de transit sans visa en visitant une autre partie de l'Asie entre leurs visites à Shanghai et Beijing. Pour plus d'informations, consultez l'explication complète de la politique de transit sans visa sur le site du gouvernement de Shanghai.

Puis-je visiter le Tibet ?

Les voyageurs n'ont généralement pas besoin de rejoindre un circuit guidé ou un circuit de groupe pour la plupart des régions de la Chine, sauf s'ils prévoient de visiter la région autonome du Tibet.

Les voyageurs internationaux doivent obtenir un permis de voyage au Tibet avant d'entrer dans la région. Ce permis peut être obtenu en soumettant une demande via une agence de voyage certifiée, qui nécessite également aux participants de rejoindre un circuit de groupe ou d'organiser un circuit guidé, un chauffeur, une voiture et un hébergement hôtelier.

Ai-je besoin de visas pour Hong Kong et Macao ?

Hong Kong, Macao et la Chine continentale ont des exigences en matière de visa distinctes. Hong Kong offre une entrée sans visa pour environ 170 citoyens pour une période de 7 à 180 jours. Pour les exigences spécifiques en matière de visa, visitez le site web du département de l'immigration de Hong Kong. D'un autre côté, 80 citoyens internationaux peuvent entrer à Macao sans visa. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web du gouvernement de Macao.

Et Hainan ?

Hainan, une province insulaire chinoise du sud souvent appelée la « Hawaii de la Chine », dispose d'une politique de visa relativement souple par rapport au continent. Elle offre une entrée sans visa de 30 jours aux titulaires de passeport de 59 pays, mais les voyageurs bénéficiant de cette politique ne sont pas autorisés à quitter l'île pour explorer d'autres régions de la Chine.

Puis-je utiliser mon smartphone et mes applications en Chine ?

Les smartphones et les applications peuvent être utilisés en Chine continentale, mais des applications populaires comme Instagram, TikTok, Facebook et Google sont bloquées. L'utilisation d'un plan de données internationales ou d'une carte SIM voyage avec un VPN vous permettra d'accéder à ces applications. Cependant, une fois connecté au Wi-Fi local, ces restrictions seront réinstaurées. "Beaucoup de sites web que nous, les Occidentaux, utilisons sont restreints en Chine", explique Correira. "Le Wi-Fi dans les restaurants et les hôtels ne permet pas d'utiliser Google, Instagram, Facebook ou WhatsApp, et si vous achetez une SIM locale à votre arrivée, ces restrictions s'appliquent toujours. Mon conseil : utilisez définitivement une e-SIM que l'on peut acheter à l'avance et activer sur place pour éviter ces problèmes et rester en contact avec amis et famille." Les cartes e-SIM de sociétés telles que Airalo ou Airsim garantissent que vos appareils fonctionnent parfaitement en Chine et offrent un accès illimité aux applications essentielles.

Puis-je configurer mon smartphone pour les paiements mobiles ?

De nombreuses personnes s'inquiètent des paiements en Chine, croyant que les paiements mobiles ont complètement remplacé l'argent comptant. Bien que l'argent comptant soit toujours largement accepté, il est important de comprendre que les cartes de crédit internationales ne sont pas acceptées dans la plupart des établissements locaux et attractions autant que certains pourraient le penser. Plusieurs services de portefeuille mobile, tels que WeChat Pay et Alipay, sont acceptés par la plupart des établissements chinois. Les deux applications peuvent être connectées à des cartes de crédit internationales, avec une limite de transaction de 500 USD. Pour augmenter la limite, les utilisateurs doivent fournir des documents d'identification et des numéros de téléphone, avec une approbation attendue en quelques jours.

Les applications peuvent ne pas être accueillantes envers les étrangers, car des informations en chinois apparaissent souvent à l'intérieur d'elles. Cependant, la mise en place des applications elles-mêmes est relativement simple pour les étrangers, selon Tian (Le Guide de la Chine a fourni un guide complet pour établir un compte Alipay).

Si vous souhaitez éviter d'utiliser les applications, vous pouvez opter pour des transactions en espèces et choisir des établissements tels que des restaurants et des hôtels qui acceptent les cartes de crédit internationales. Malgré l'argent comptant étant valable, certaines personnes, comme les conducteurs de taxi, peuvent ne pas être réceptives à cela. Des billets de petite valeur seraient pratiques, car de nombreux petits établissements peuvent ne pas avoir de monnaie.

Pékin, quant à lui, a introduit la "carte Pékin", une carte de voyage multifonctionnelle qui couvre les frais de transport en commun et l'entrée dans de nombreux sites touristiques. Vous pouvez obtenir cette carte dans les aéroports et la plupart des stations de métro.

Les établissements accepteront-ils finalement les cartes de crédit internationales ?

La réponse est principalement négative.

Cependant, il est possible que des développements soient en cours.

Le gouvernement chinois a annoncé des plans pour rendre l'acceptation des cartes de crédit obligatoire dans les hôtels de trois étoiles et plus, ainsi que dans les attractions touristiques et les stations balnéaires de premier plan.

Avertissements concernant les dangers physiques ou les menaces envers les touristes ont incité certains pays à émettre des conseils et des avertissements de voyage pour les voyageurs qui envisagent une visite.

Les États-Unis ont imposé un niveau 3 d'avertissement de voyage pour la Chine continentale, conseillant à ses citoyens de reconsidérer leur voyage en raison de l'application imprévisible des lois locales.

Le Canada conseille à ses résidents d'exercer une extrême prudence en Chine, citant le risque d'application arbitraire des lois locales.

Correira, médecin, avait des réserves avant de partir en voyage, en particulier en ce qui concerne la sécurité politique, compte tenu de l'avertissement de niveau 3 du département d'État américain pour la Chine.

Malgré ses appréhensions, elle a trouvé les autorités accueillantes et helpful, soulignant l'importance de maintenir le respect en tout lieu. Elle s'est sentie en sécurité tout au long de son voyage et n'a rencontré aucun incident hostile.

Applications pratiques à installer avant de partir

En plus des conseils sur la mise en place de systèmes de paiement mobile et l'obtention d'une e-SIM de voyage avant votre voyage, plusieurs applications utiles faciliteront votre aventure. Voici quelques recommandations :

Gaode Maps ou Baidu Maps

Google Maps est inefficace en Chine sans VPN, et même avec un, la navigation peut être difficile.

Gaode Maps et Baidu Maps fonctionnent plutôt bien avec le pinyin, le système de romanisation des caractères chinois utilisé en Chine.

Pour les utilisateurs d'iPhone, Apple Maps est également fonctionnel en Chine.

"Une fois arrivés à destination, la navigation s'est avérée beaucoup plus simple que prévu grâce à la performance impeccable d'Apple Maps", partage Correira.

MetroMan

Cette application de transport couvre les principaux systèmes de métro en Chine, offrant des informations en anglais.

L'application comprend également une fonction de carte qui met en évidence les points d'intérêt à proximité, y compris les restaurants et les attractions.

La plupart des systèmes de métro chinois sont modernes et raisonnablement conviviaux, avec une signalétique bilingue.

Il est important de noter que les contrôles de sécurité sont courants dans de nombreuses gares de métro en Chine. Certains contrôles sont plus stricts que d'autres, ce qui peut entraîner des bouchons pendant les heures de pointe. Dans certains cas, passer par un détecteur de métaux peut vous empêcher de monter dans un train si vous venez de faire des courses avec des couteaux ou des ciseaux.

WeChat

Même si vous n'utilisez pas WeChat pour ses fonctionnalités de paiement, c'est un outil pratique pour échanger des informations de contact avec un ami local, parcourir un menu de restaurant et acheter des billets de train à grande vitesse.

De nombreuses grandes entreprises chinoises de commerce électronique, telles que Didi (version chinoise d'Uber) et 12306 (plateforme numérique de la compagnie de chemin de fer chinoise), ont leurs propres widgets ou mini-programmes WeChat.

Alipay

Si WeChat vous semble trop complexe, Alipay peut être une meilleure option. Les versions internationales et nationales de l'application sont disponibles ; la version internationale vous permet de relier votre carte de crédit internationale.

Didi

Didi est l'application de covoiturage de la Chine. Vous pouvez la relier à une carte de crédit internationale.

Didi est également accessible dans les applications Alipay et WeChat ; si vous avez l'une de ces applications de paiement, vous pouvez facilement louer une voiture directement sans avoir besoin de télécharger l'application Didi.

Trip.com

Trip.com est la plateforme de réservation de voyages internationale de Ctrip.

Trip.com est un moyen facile de réserver des billets de train à grande vitesse, des billets pour des attractions et des hôtels en Chine.

Baidu Translate

Baidu Translate est une application de traduction gratuite développée par Baidu, le principal moteur de recherche de la Chine.

La pandémie de COVID-19 a eu des impacts significatifs sur le voyage international, mais la Chine accueille progressivement plus de touristes étrangers. Par exemple, ils ont mis en place des exemptions de visa pour plusieurs pays et une politique de transit sans visa de 144 heures dans de nombreux points d'entrée.

Malgré la commodité des applications de paiement numériques comme Alipay et WeChat, de nombreux voyageurs occidentaux peuvent trouver difficile de naviguer en Chine sans connaissance du chinois ou de l'anglais. Pour surmonter cela, certains aéroports proposent des services multilingues pour aider les visiteurs dans différentes langues.

