Pour certains Juifs américains, la voie vers la citoyenneté allemande ouvre des possibilités que leurs ancêtres n'avaient jamais eues.

Il a des ancêtres qui ont été tués dans l'Holocauste, et ses grands-parents juifs ont été contraints de fuir leur foyer là-bas dans les années 1920 alors que l'influence nazie commençait à croître.

“Il y avait toujours ce sentiment non seulement que les nazis avaient tué la famille, mais que tout le pays l'avait fait”, a déclaré Mayerowitz, 46 ans, dont les parents refusaient d'avoir des produits allemands à la maison ou de conduire une voiture allemande.

Mais lorsque le journaliste politique devenu conseiller en voyages se tenait devant le consulat allemand de New York en mai 2024 lors d'une cérémonie de naturalisation qu'il a appelée “très émouvante” pour devenir citoyen allemand, il a été surpris par ses sentiments.

“Je'ai commencé ce processus pour des raisons très pratiques et je ne m'attendais pas à ce que le lien émotionnel avec la ‘patrie’ se produise, mais maintenant il y a un peu plus de connexion”, a déclaré Mayerowitz, qui a commencé le processus d'application en 2019 avec sa mère et sa fille de 9 ans. Ils sont maintenant tous citoyens allemands naturalisés.

Inséré dans la constitution allemande depuis 1949, l'article 116 (2) de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne accorde la citoyenneté allemande restaurée aux anciens citoyens allemands qui ont été persécutés et à leurs descendants.

Il stipule :

Les anciens citoyens allemands qui, entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, ont été privés de leur citoyenneté pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et leurs descendants ont droit, sur demande, à la restauration de leur citoyenneté.

Pour les personnes qui peuvent prouver leurs liens ancestraux et rassembler les documents requis, la citoyenneté allemande - et avec elle, la citoyenneté de l'Union européenne - est à portée de main.

Une pile de paperasse

Le processus de demande pour restaurer la citoyenneté allemande de la famille de Mayerowitz n'a pas été facile, a-t-il déclaré, sans avoir recours à un avocat à aucun moment.

“C'était un processus extrêmement difficile et frustrant par moments. Mais une fois que nous avons franchi le seuil d'être acceptés et que nous avions les bons documents, alors c'est devenu une bureaucratie efficace”, a-t-il déclaré.

La mère de Mayerowitz, Susan, a principalement (et à contrecœur) pris la tête pour obtenir tous les documents - licences de mariage, papiers de naturalisation et plus encore - qui remontaient au certificat de naissance de son grand-père en 1869.

“J'étais très réticente à le faire; je ne l'aurais jamais fait si ce n'était pas pour Scott”, a-t-elle déclaré.

Les quatre grands-parents de Susan ont été tués dans le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, ainsi que plusieurs autres membres de la famille.

“Mes parents doivent se retourner dans leur tombe. Ma mère a juré qu'elle ne remettrait jamais les pieds en Allemagne”, a-t-elle déclaré.

Scott, qui a visité Auschwitz avec ses parents lors d'un voyage en Europe de l'Est il y a plusieurs décennies, a déclaré qu'il lui avait expliqué que sa demande de citoyenneté allemande concernait les options qui venaient avec la citoyenneté de l'Union européenne.

“Je lui ai dit que ce n'était même pas tant pour moi que pour ta petite-fille”, a-t-il déclaré.

“Je lui ai expliqué que cela pourrait ouvrir des opportunités éducatives pour ma fille, faciliter son avenir pour vivre et travailler n'importe où dans l'UE et enfin, j'ai dit que si un jour elle devait fuir les États-Unis pour des raisons de persécution, cela ouvrait beaucoup plus de portes.”

‘Une question de principe’

Alors que la famille Mayerowitz a géré le processus de demande elle-même, de nombreuses personnes cherchant la citoyenneté font appel à des avocats pour les aider.

Marius Tollenaere, associé du cabinet d'avocats en immigration Fragomen à Francfort, en Allemagne, déclare que son cabinet a principalement travaillé avec des résidents des États-Unis, d'Israël, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud pour restaurer leur citoyenneté allemande, ainsi que d'autres clients du monde entier.

“Pour de nombreux clients, c'est une question de principe qu'ils veulent utiliser ce droit constitutionnel pour annuler l'injustice grave d'avoir été privés de leur citoyenneté allemande”, a-t-il déclaré à CNN par courriel. “Nous voyons également des clients âgés qui veulent dire ‘je suis à nouveau citoyen allemand’ de leur vivant.”

“Nous avons vu une augmentation significative des demandes du Royaume-Uni car de nombreux clients se sentent coupés de l'Europe après le Brexit et veulent conserver ces liens avec l'Union européenne”, a-t-il déclaré.

Il n'y a pas de limite générationnelle à qui peut demander la restauration de la citoyenneté allemande par le biais de l'article 116 (2), a déclaré Tollenaere, en le qualifiant de “droit éternel des descendants de citoyens allemands qui ont fait face à la persécution entre 1933 et 1945”.

Et tandis que le processus de demande de restauration est gratuit et n'inclut pas de procès en cour, trouver de vieux documents pour prouver les liens familiaux peut être un obstacle majeur, a-t-il déclaré. Et c'est là que faire appel à un cabinet peut aider.

“Cependant, les autorités allemandes de la citoyenneté sont conscientes que, en raison de la nature même de la persécution qui a conduit au droit de restauration en premier lieu, tous les documents ne sont peut-être plus disponibles”, a-t-il déclaré.

Les demandes doivent également être remplies en allemand, selon les instructions du gouvernement. Les instructions, les formulaires et une liste de documents à fournir sont disponibles en ligne.

‘Ça m'a donné un sentiment d'empowerment’

Ann Barnett, 30 ans, d'Arlington, en Virginie, a déclaré qu'elle avait eu de la chance lors de sa demande de restauration de la citoyenneté allemande par l'intermédiaire d'un grand-parent, car un membre de la famille avait déjà préparé le terrain en obtenant tous les vieux documents.

C'est son oncle qui l'a approchée en premier avec l'idée de déposer une demande ensemble en tant que groupe familial qui incluait sa mère, deux oncles supplémentaires et cinq cousins.

“J'avais certainement des sentiments conflictuels en tant que personne juive compte tenu de l'histoire en Allemagne et de mon anxiété quant à savoir comment cela pourrait changer mon identité/ma perception de moi-même”, a-t-elle déclaré.

“Cependant, à mesure que j'y réfléchissais et que je passais par le processus, cela m'a donné un sentiment d'empowerment - une porte était ouverte pour moi pour récupérer un statut d'un pays où certains de mes ancêtres avaient eu leur citoyenneté allemande volée, et qui a brisé tant de vies.”

"Au fil du temps, elle a fini par accepter ma décision (malheureusement en raison de l'antisémitisme croissant aux États-Unis)," a-t-elle déclaré.

Barnett a déclaré qu'elle sentait que l'Allemagne avait travaillé dur "pour établir des moyens d'expiation pour leurs erreurs et crimes contre l'humanité" - une perspective qui lui a donné de l'espoir, même si l'idée de voyager prochainement en Europe avec son nouveau passeport allemand lui donne des papillons dans le ventre.

"Au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce processus, j'ai sérieusement réfléchi à mon identité d'Américaine allemande juive," a déclaré Barnett. "Le résultat est que j'ai appris à accepter la propriété d'une partie de mon identité qui avait été détruite il y a presque 90 ans."

Pas tout le monde a des réticences

Stewart Koesten de la société de planification financière d'Aspyre Wealth Partners en Floride du Sud a déclaré qu'il avait demandé la citoyenneté allemande pour sa famille en tant que descendants de sa mère, qui était venue aux États-Unis en 1934. Il a déclaré qu'il "n'avait pas ressenti de conflits à ce sujet".

"Chercher la double nationalité et un plan de sortie est une bonne planification. Ce n'est pas une question de loyauté, mais cela pourrait être une question de survie," a déclaré Koesten, faisant référence à l'immigration anti-immigration, à l'antisémitisme, aux incidents croissants avec des armes à feu dans les écoles, à la violence dans les rues, aux problèmes politiques et aux impôts sur le revenu parmi les raisons pour lesquelles une famille pourrait vouloir un "plan d'urgence".

"We avons rencontré séparément nos enfants pour discuter de nos plans et de la façon dont nous allions les aider si nécessaire. Ce n'était pas une conversation facile," a-t-il déclaré. "J'ai également aidé à éduquer mes cousins ici et à l'étranger sur la logique d'un plan de sortie d'urgence. À ce jour, de nombreux membres de ma famille ont suivi mes conseils et ont obtenu la citoyenneté dans un deuxième pays."

Erin Levi, 41 ans, écrivaine de voyage au Connecticut, a déclaré qu'elle avait toujours voulu vivre en Europe et envié les amis qui avaient la possibilité de rester plus longtemps qu'une visa ne le permet.

Elle a appris pour la première fois la possibilité d'obtenir la citoyenneté allemande lors d'un voyage qu'elle a fait dans le pays en 2010 avec le programme visiteur Germany Close Up. L'organisation invite les étudiants juifs nord-américains âgés de 18 à 39 ans à "rencontrer l'Allemagne moderne" lors de programmes financés en partie par le programme transatlantique du gouvernement allemand.

"Quelqu'un à Berlin a mentionné que si vous êtes descendant d'un Juif allemand qui a perdu sa citoyenneté, vous pouvez demander à la faire rétablir," se souvient Levi. "J'avais été jalouse des amis qui obtenaient la citoyenneté italienne et irlandaise grâce à leurs parents et je n'arrivais pas à croire que je n'en savais rien. J'ai pensé, 'Oh, je vais definitely regarder ça.' "

Les deux parents de Levi sont nés aux États-Unis, mais son père est le seul enfant de survivants de l'Holocauste et sa mère a des racines juives ukrainiennes. Elle a d'abord mis de côté sa quête après avoir rencontré des difficultés pour trouver de vieux documents, mais a finalement trouvé la carte d'identité d'aliéné de son grand-père. Elle était estampillée 1942 et indiquait l'Allemagne comme pays de citoyenneté.

Levi a déclaré qu'il lui avait fallu au moins un an après cela pour rassembler tous les documents supplémentaires requis.

"J'ai postulé au nom de ma sœur et moi. Et maintenant mon père dit, 'C'est bien que tu aies une sortie, juste au cas où'," a-t-elle déclaré.

Regard vers l'avenir

Levi a déclaré qu'elle pensait que son grand-père - qui est décédé en 2007 à l'âge de 96 ans mais avec qui elle avait voyagé en Allemagne dans les années 1990 dans la ville où il avait grandi - serait fier et heureux pour elle.

Et elle a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune opposition de la part de ses amis juifs américains pour devenir citoyenne allemande, mais Levi a déclaré que certains membres de sa famille allemande qui n'étaient pas juifs se demandaient pourquoi elle voulait un passeport allemand depuis qu'elle avait déjà un passeport américain.

Pour elle, however, c'est un non-problème. Elle a déclaré qu'elle se sentait un peu plus en sécurité en Allemagne, aussi, que dans d'autres pays avec une augmentation de l'antisémitisme.

"Je pense que l'Allemagne est devenue un allié et un supporter si fort d'Israël. C'est incroyable de voir la responsabilité qu'ils ont prise pour les atrocités qu'ils ont commises. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont fait ça," a-t-elle déclaré.

Scott Mayerowitz est d'accord.

"Je pense que l'Allemagne, plus que tout autre pays, a accepté ce que le passé était et a veillé à éduquer la génération suivante pour que nous ne répétions pas l'histoire," a-t-il déclaré. "C'est honnêtement beaucoup plus que ce que nous faisons dans certaines parties des États-Unis en ce moment."

Lorsqu'il est entré dans le consulat allemand de New York pour demander son passeport allemand, qui devrait arriver sous peu, Mayerowitz a déclaré qu'il avait ressenti un sentiment de fierté.

"Je suis entré dans le consulat et j'ai été comme, c'est maintenant aussi mon pays," a-t-il déclaré.

