- Pour certaines raisons, elle a décidé de supprimer son compte Twitter une fois de plus.

Jenna Ortega, célèbre pour son rôle dans "Wednesday" sur Netflix, est sur le point de jouer dans le prochain film de Tim Burton (66 ans), "Beetlejuice Beetlejuice" en septembre. Ortega, une actrice américaine de 21 ans, fait sensation dans l'industrie du divertissement. Lors d'une conversation sur le podcast "Interview" du "New York Times", elle a partagé certaines expériences dérangeantes qu'elle a eues sur la plateforme de médias sociaux précédemment connue sous le nom de Twitter.

Jenna Ortega a rencontré des contenus explicites générés par l'IA d'elle-même

Ortega a été encouragée à créer un compte Twitter à un jeune âge pour améliorer son image publique. Cependant, à 14 ans, elle est tombée sur "des contenus altérés" d'elle-même plus jeune. Lorsque l'intervieweur a suggéré que ces contenus pourraient être "des images explicites générées par l'IA", Ortega a confirmé : "Absolument, oui."

De plus, Ortega a révélé avoir reçu son premier message explicite à l'âge de 12 ans, contenant une image des organes génitaux d'un homme. Elle a poursuivi : "Et ce n'était que la pointe de l'iceberg."

"C'était répugnant, et je me sentais mal à l'aise. Je me sentais inconfortable", a poursuivi Ortega. Ces et d'autres expériences dérangeantes l'ont poussée à désactiver son compte Twitter il y a environ deux ou trois ans. La sortie de "Wednesday" sur Netflix n'a fait qu'empirer les choses, car elle était constamment bombardée de "photos bizarres et images".

"Alors j'ai décidé de le supprimer parce que je ne pouvais pas répondre sans être confrontée à ce contenu. Un jour, je me suis réveillée et j'ai pensé : je n'ai plus besoin de ça. Alors je l'ai supprimé."

