Après des accusations de favoritisme envers le maire de Potsdam, Mike Schubert (SPD), la ville cherche à mettre en place une politique plus transparente concernant les invitations pour le personnel de l'administration municipale. Il a été suggéré que seuls le maire ou ses adjoints devraient accepter les invitations à des événements privilégiés, souvent fréquentés par des personnes influentes dans les affaires, la société ou la politique. Toute participation d'autres membres du personnel nécessite une approbation et une attribution spécifique de fonctions de représentation. Cette information a été initialement communiquée par "Märkische Allgemeine".

Schubert a été mis sous surveillance pour avoir utilisé des billets gratuits pour des événements sportifs, invitant même parfois son épouse. Il a maintenu son innocence face aux critiques. Le parquet de Neuruppin enquête actuellement, se concentrant sur l'allégation que Schubert a accepté des avantages inappropriés. Ils examinent si Schubert avait le droit d'assister à plusieurs événements l'année dernière, accompagné de son épouse à l'occasion.

Pour éviter toute confusion à l'avenir, les clubs sportifs et les institutions culturelles ont été instruits d'envoyer les invitations strictement à l'adresse e-mail officielle ou fonctionnelle du maire. Le porte-parole de la ville a clarifié que cela n'était qu'une suggestion et non une règle contraignante. Selon les rapports des médias.

Cette nouvelle politique vise à garantir que l'administration municipale bénéficie d'une approche plus transparente en matière d'invitations à des événements, limitées au maire ou à ses adjoints. L'enquête sur la présence de Schubert à des événements privilégiés l'année dernière met en évidence l'importance de clarifier qui, au sein de l'administration municipale, devrait bénéficier de ces invitations.

