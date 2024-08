- Potentiel d'incendie de forêt intense dans de vastes régions du Brandebourg.

Dans de nombreuses régions de Brandebourg, le risque d'incendies de forêt a atteint son niveau d'alerte maximal. Le ministère de l'Environnement signale un niveau cinq, "risque extrêmement élevé", dans huit districts aujourd'hui : Ostprignitz, Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oder, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald et Elbe-Elster. Par ailleurs, le risque est également classé "très élevé" dans les districts de Prignitz, Uckermark, Oder-Spree et Oberspreewald-Lausitz. Le Service météorologique allemand a attribué le niveau de risque le plus élevé dans 17 de ses 25 stations dans l'État.

Le ministère de l'Environnement attribue le risque d'incendies de forêt principalement aux conditions météorologiques et à la végétation. Le Service météorologique calcule l'indice de danger d'incendie de forêt à l'aide de ces facteurs et attribue les cinq niveaux de danger d'incendie de forêt en fonction de ses résultats.

Soulagement en perspective pour les jours à venir. Le Service météorologique prévoit que le niveau de danger le plus élevé restera confiné à huit stations. Il n'y aura pas de station au niveau cinq le dimanche, et seule la station "Berlin Brandenburg (Aéroport)" est prévue pour rester au niveau quatre de danger.

Campagne de sensibilisation du public

Selon le ministère, les niveaux de danger d'incendie de forêt n'imposent aucune restriction ou interdiction spécifique pour les visites forestières. Quels que soient les niveaux de danger, les feux et la cigarette sont interdits à moins de 50 mètres de la lisière forestière toute l'année, y compris le gril près des rives des lacs proches de la forêt. Le ministère explique que les niveaux de danger d'incendie de forêt visent à sensibiliser le public au risque.

Les mesures prises pour répondre au risque d'incendie de forêt comprennent : des campagnes de sensibilisation du public pour informer les résidents de l'interdiction de feux et de cigarette près des lisères forestières et des rives des lacs. La déclaration suivante est incluse dans l'annonce de la mise à jour des produits : "Les Niveaux de Danger d'Incendie de Forêt sont conçus pour alerter le public sur le risque et encourager la prudence lors de la visite de forêts et de lacs."

Lire aussi: