Possibilité d'augmentations substantielles des plafonds des cotisations à la sécurité sociale d'ici à 2025.

Il y a une forte probabilité d'ajustements à la hausse des seuils de cotisation de la sécurité sociale l'année prochaine. Cette suggestion est suggérée dans une proposition de réglementation préliminaire du ministère fédéral du Travail, initialement publiée par le journal "Bild" le samedi. Les seuils de cotisation dépendent des tendances de croissance des revenus. Les augmentations de salaire annuelles dépassant ces seuils sont exonérées de cotisations.

Dans le domaine de l'assurance maladie et de longue durée, le seuil de cotisation passera à 5 512 euros de salaire brut mensuel en 2025. Actuellement, il est de 5 175 euros. Le seuil de cotisation pour la retraite et l'assurance chômage passera de 7 550 euros en Allemagne de l'Ouest et 7 450 euros en Allemagne de l'Est à 8 050 euros unifiés.

Le bond important des seuils de cotisation est attribué à la "remarquable croissance salariale nationale de 6,44 %" de l'année dernière, selon le porte-parole du ministère du Travail cité dans "Bild". Cette amélioration garantit que les personnes aisées contribuent au financement de la sécurité sociale proportionnellement à la croissance moyenne des salaires.

Les ajustements à la hausse des seuils de cotisation de la sécurité sociale ont principalement un impact sur les personnes ayant un revenu élevé et leurs employeurs. Cet impact est amplifié par la probabilité d'une augmentation des taux de cotisation pour l'assurance maladie et de longue durée à court terme.

Les ajustements à la hausse des seuils de cotisation de la sécurité sociale devraient bénéficier considérablement aux travailleurs à haut revenu, qui seront exonérés de cotisations sur toute augmentation de salaire annuelle dépassant les nouveaux seuils. La proposition d'augmentation des seuils de cotisation pour la retraite et l'assurance chômage devrait atteindre 8 050 euros unifiés, ce qui est notablement plus élevé que les niveaux actuels, ce qui le rend plus abordable pour les personnes à haut revenu pour répondre à ces exigences.

Lire aussi: