Portraits osés et secrets hollywoodiens du photographe Marc Hom

Le photographe danois Marc Hom est l'un des plus grands photographes de mode et de célébrités.

Il a réalisé des portraits de célébrités telles qu'Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander et Justin Timberlake.

Au cours des 25 dernières années, ses cibles ont été certains des plus grands noms des arts et de la culture, des actrices aux athlètes en passant par les mannequins et les monarques. Mais ne les appelez pas "célébrités".

Je déteste le mot "célébrité"", déclare-t-il. "Ce mot est tellement négatif et chargé de sens. Je préfère "personnalités du monde".

Son dernier livre, "Profiles" (teNeues), est consacré aux personnalités qui ont laissé une trace durable dans sa carrière et qui sont passées du statut de baby-sitter à celui d'ami et de collaborateur, notamment Anne Hathaway, Alicia Vikander et David Beckham.

Sa capacité à établir et à entretenir ces relations intimes est ce qui, selon Hom, donne vie à ses photos. Ses sujets se sentent suffisamment à l'aise pour suivre sa vision et s'impliquer pleinement dans le processus.

"Vous ne pouvez pas prendre une bonne photo si les gens ne vous font pas confiance. Si vous n'avez pas de respect mutuel, c'est comme si vous vous frappiez la tête contre un mur".

Il nous livre ici quelques-unes de ses plus belles anecdotes derrière l'objectif.

La dédicace de Sienna Miller

"J'aime beaucoup la photo de Sienna Miller dans la voiture, parce qu'elle donne une impression très cinématographique, tout en restant très sensuelle grâce aux seins et à la couleur", explique-t-il.

"Elle fait partie de ces personnes qui ont vraiment donné tout ce qu'elles avaient. Je ne sais pas si je dois le répéter, mais alors qu'elle était assise dans la voiture, elle a dit "Attendez, une seconde !". Elle a soulevé sa chemise et s'est touché les tétons pour les mettre en érection, puis elle a dit : "Bon, je suis prête maintenant ! J'ai trouvé ça très drôle. Je l'ai trouvé très drôle et je l'ai gardé en mémoire !

L'intrépidité de Quentin Tarantino

"Je vous le dis, je l'ai adoré. Il était incroyable. C'est formidable de rencontrer des gens qui s'investissent à fond dans ce qu'ils font, et quand ils s'engagent, ils sont vraiment là à 200 %, et il était vraiment l'un d'entre eux. Nichole Galicia, qui a également joué dans Django Unchained (le film de Tarantino), était là et elle était presque complètement nue en train de courir autour de lui, c'est ce qui m'a inspiré.

Il était exceptionnel. Il n'avait aucune crainte, il s'en fichait. C'était très sexuel, mais c'était un grand moment entre eux deux".

L'amitié d'Anne Hathaway

"Avec les acteurs, c'est souvent une situation beaucoup plus fragile parce qu'ils sont là, mais ils n'ont pas vraiment besoin d'être là. Parfois, ils sont là pour promouvoir quelque chose, mais à certaines occasions, oui, vous finissez par travailler avec un acteur simplement parce que vous aimez ce que l'autre fait.

J'ai rencontré Anne Hathaway très tôt dans sa carrière - je l'ai photographiée trois ou quatre fois - et elle a continué à faire ce qu'elle fait, et j'ai continué à faire ce que je fais. Avec le temps, on finit par travailler avec les mêmes personnes, encore et encore, et on grandit avec elles. C'est pourquoi je l'ai choisie pour écrire la préface de ce livre".

Les collaborations entre Johnny Depp et Tim Burton

"Tim Burton et Johnny Depp se sont rencontrés très tôt, et (dans une photographie) tout tourne autour de leur relation. Ils continuent à travailler ensemble - tout le monde le sait !"

"Profils" de Marc Hom, publié par teNeues, est disponible dès maintenant.

Source: edition.cnn.com