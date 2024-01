Portraits intimes d'une décennie d'after-party à Hollywood

"D'une certaine manière, je me suis entraîné toute ma vie et toute ma carrière pour être capable de réussir quelque chose comme ça", a déclaré Seliger à CNN lors d'une conversation téléphonique avant le lancement de "Vanity Fair: Oscar Night Sessions", son nouveau livre de photos. "C'est sans aucun doute l'expérience la plus stimulante... qui fait appel à toutes les compétences que j'ai acquises non seulement en tant que photographe, mais aussi en tant que réalisateur", a ajouté le photographe.

Créés avec son scénographe, Thomas Thurnauer, et après des discussions avec la rédactrice en chef de "Vanity Fair", Radhika Jones, les espaces du studio de Seliger contiennent généralement des clins d'œil subtils à des films oscarisés - qui ne sont pas "trop dérivés", a déclaré Seliger.

Cette vision cinématographique - et son attitude calme et décontractée - a donné lieu à de nombreuses prises de vue emblématiques : Lady Gaga se réjouissant de son triomphe aux Oscars 2019, Timothée Chalamet vêtu d'un smoking blanc partageant un moment avec le réalisateur Luca Guadagnino et Michelle Yeoh (photo ci-dessus), parée de diamants et d'un air royal, contemplant sa victoire révolutionnaire en tant que meilleure actrice en mars dernier, ne sont que trois des quelque 200 portraits présentés dans ce livre de poche.

Photos emblématiques du studio pop-up lors de l'after-party des Oscars de Vanity Fair

Le livre s'ouvre sur une photo de 2014 montrant Lupita Nyong'o, lauréate pour la première fois d'un Oscar, en train de sourire en contemplant sa statuette dorée, tenue avec précaution par ses deux mains. "Je n'ai même pas eu à dire quoi que ce soit", se souvient Seliger. "Je pense qu'elle était dans un état de choc absolu et qu'elle éprouvait une joie intérieure... On ne pouvait s'empêcher de vouloir faire la fête avec elle".

Le photographe, basé à New York, dit se fier à son intuition pour capturer ces moments magiques, expliquant que l'humeur de ses sujets, comme on peut s'y attendre, est très variable, allant de "rêveuse et effervescente" à carrément stupéfaite. "Je suis toujours très présent", explique Seliger, "car nous ne les avons que pour 10 à 20 photos. C'est vraiment une expérience très spontanée, dans l'instant".

(Son équipe sur place veille à ce que des tables d'appoint soient disponibles pour mettre rapidement les trophées en valeur. "Certaines personnes sont plus douées que d'autres pour tenir les Oscars", note le photographe).

Créer des scènes et s'éloigner du scénario

Seliger observe constamment les manières de ses sujets pour créer un récit et susciter une pose expressive : prenez son portrait de Jeff Goldblum en 2022, lunettes dans une main et doigt pointé dans l'autre, comme s'il grondait le photographe.

J'ai dit : "Jeff, vous êtes un formidable réalisateur italien des années 1970 et vous avez une conversation très, très franche avec votre actrice principale parce qu'elle n'atteint pas son but"", raconte Seliger, qui avait déjà travaillé avec Goldblum, ainsi qu'avec de nombreux autres sujets de sa soirée des Oscars, grâce à sa longue et riche carrière dans le domaine des campagnes publicitaires et des photoshoots éditoriaux (comme la photo de Jennifer Aniston en 1995 qui a lancé un milliard de coupes de cheveux, pour ne citer qu'un exemple). "Il faisait tous ces gestes et parlait un peu italien. Nous avons tourné pendant 30 secondes et nous avons réussi", a déclaré Seliger à propos de la photo finale.

Tout au long de la soirée, l'équipe de Seliger s'occupe des invités et les fait passer le plus efficacement possible. (Une salle d'attente adjacente au studio sert également de bar clandestin approvisionné en Don Julio).

Ici, Jeff Goldblum se prête au jeu de la caméra, tandis que le portrait de l'acteur Rami Malek valait la peine d'être attendu.

Mais parfois, les étoiles ne sont tout simplement pas alignées, à plus d'un titre. En 2022, Zendaya et Zoë Kravitz, que Seliger connaît depuis qu'il a photographié son père Lenny au milieu des années 90, faisaient partie des personnes qui attendaient patiemment dans la file d'attente pendant que Rami Malek, lauréat de l'Oscar 2019, s'asseyait pour sa séance, se souvient Seliger.

"Rami était fixé sur cette photo... et était très enthousiaste. Il avait ce buzz parfait autour des Oscars et il voulait faire quelque chose de créatif", a déclaré Seliger, qui s'attendait à ce que Zendaya et Kravitz viennent ensuite. "Je pensais qu'ils allaient s'en sortir (en attendant), mais ils se sont tous les deux séparés. Mais nous avons eu la photo de Rami, ce qui était bien". Cette photo d'un Malek en pleine ébullition a été publiée dans le livre, de même qu'un cliché antérieur de Kravitz lançant un regard amusé de côté.

Chaque arrivée, qu'il s'agisse d'un seul invité ou de plusieurs, offre une nouvelle opportunité. En 2018, un rassemblement qui s'est spontanément élargi a donné lieu à un portrait emblématique de 17 personnalités noires d'Hollywood et de la culture, dont Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones et Shonda Rhimes. Les mains tenues, ou reposant sur l'épaule d'un autre, ils se tenaient en communauté et se soutenaient les uns les autres, avec le sac "Nevertheless She Persisted" de Gabrielle Union - faisant référence aux tentatives des républicains de faire taire la sénatrice Elizabeth Warren lorsqu'elle s'est opposée à la nomination de Jeff Sessions au poste de procureur général en 2017 - précisément positionné à l'avant de la photo de groupe.

"Je donne des indications à tout le monde et je les signale [...] Je règle les détails étape par étape", explique Seliger. "Il se peut que vous n'obteniez qu'une ou deux images, mais c'est vraiment tout ce que nous essayons d'accomplir. Ce niveau de perfection est le fruit du hasard".

En revanche, le plan de 2022 de Seliger montrant trois acteurs d'"Euphoria" en pleine conversation - Maude Apatow gesticulant avec enthousiasme et le regretté Angus Cloud rayonnant face à une Barbie Ferreira espiègle - n'a pas eu besoin de beaucoup d'indications. "Il y avait une qualité naturelle lorsqu'ils se sont assis. De toute évidence, ils ont tissé des liens très forts et se sont liés d'amitié. Je les ai simplement laissés continuer et j'ai pris des photos sans qu'ils n'y pensent trop", a déclaré Seliger, avant de partager ses souvenirs de Cloud. "C'était un homme merveilleux. J'avais travaillé avec lui sur plusieurs projets et sa mort a été très difficile à vivre.

Les portraits de Seliger communiquent également l'intensité qui se dégage souvent des couples de pouvoir à Hollywood, de John Legend et Chrissy Teigen à Sarah Paulson et Holland Taylor. "J'essaie de trouver un moment d'arrêt où il s'agit davantage de leur relation", explique Seliger. J'essaie de trouver un moment où il s'agit davantage de leur relation", explique Seliger. "Je me contente d'un moment spontané, d'un moment entre eux, ou d'un moment où l'un d'entre eux est engagé et l'autre plus interne", explique-t-il.

(Même si pour une séance photo avec Melissa McCarthy et Ben Falcone, tous deux en train de lancer un regard furieux à l'appareil photo, Seliger s'est inspiré de leurs survêtements Adidas et de leurs gobelets de whisky assortis. "Regardez-moi comme si vous étiez prêts à me jeter votre verre à la figure parce que je ne suis qu'un photographe ennuyeux à une fête", se souvient Seliger en riant).

"La seule personne qui m'a opposé un refus catégorique a été Anthony Hopkins", a déclaré Seliger, qui a dit avoir accepté avec plaisir les directives du double lauréat des Oscars. Il a dit : "Je veux juste être photographié comme ça". J'ai répondu : "Sérénité, bien sûr. Je suis ravi que vous soyez là".

