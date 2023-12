Personnel

Porter Goss en bref

Date de naissance : 26 novembre 1938

Lieu de naissance : Waterbury, Connecticut

Nom de naissance : Porter Johnston Goss

Père : Richard Goss, directeur d'une entreprise de fabrication

Mère : Virginia (Johnson) Goss Virginia (Johnson) Goss

Mariage : Mariel (Robinson) Goss

Enfants : Leslie, Chauncey, Mason et Gerrit : Leslie, Chauncey, Mason et Gerrit

Formation : Université de Yale, B.A., 1960

Service militaire : Armée américaine, 1960-1962, sous-lieutenant

Religion : Presbytérien

Autres faits

Premier maire de Sanibel, Floride.

Président d'une sous-commission d'éthique qui a étudié les accusations d'irrégularités présumées dans les activités de collecte de fonds politiques du président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich.

Chronologie

1962-1972 - Officier des services clandestins de la CIA américaine en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe ; il est contraint de prendre sa retraite en raison d'une grave infection au staphylocoque.

1973 - Cofondateur du Island Reporter, un journal hebdomadaire de Sanibel, en Floride.

1974-1980 et 1981-1982 - Membre du conseil municipal de Sanibel.

1975-1977 et 1981-1982 - Maire de Sanibel, Floride.

1983-1988 - Commissaire du comté de Lee, Floride.

1985-1986 - Président de la commission du comté de Lee.

8 novembre 1988 - Élu à la Chambre des représentants des États-Unis .

1989-2004 - Représentant républicain des 13e et 14e districts de Floride.

1997-10 août 2004 - Président du House Permanent Select Committee on Intelligence ; membre depuis 1995.

2003 - Leprésident de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, obtient une dérogation au règlement de la Chambre pour permettre à M. Goss de rester au sein de la commission spéciale sur le renseignement au-delà de la limite habituelle du mandat et de conserver sa présidence.

Juin 2004 - Gossautorise un rapport de la commission du renseignement critiquant la CIA. "Pendant trop longtemps, la CIA a ignoré sa mission principale... Il y a un déni dysfonctionnel de tout besoin d'action corrective", indique le rapport.

10 août 2004 - Nommé au poste de directeur de la CIA par le président américain George W. Bush.

22 septembre 2004 - Confirmé par le Sénat américain par un vote de 77-17. Il prête serment en tant que 19e directeur de la CIA le 24 septembre.

Décembre 2004 - M. Bush signe la loi sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act). Cette loi restructure la communauté du renseignement en supprimant le poste de directeur de la CIA et en créant les postes de directeur du renseignement national et de directeur de la CIA.

21 avril 2005 - Il devient le premier directeur de la CIA.

5 mai 2006 - Démissionne de son poste de directeur de la CIA.

2008-2015 - Président du conseil d'administration de l'Office of Congressional Ethics.

15 avril 2010 - Publication de documents internes de la CIA datant de 2005, dans lesquels M. Goss approuve (mais n'autorise pas) la destruction de 92 bandes vidéo documentant les interrogatoires musclés de deux détenus d'Al-Qaïda.

Avril 2015 - S'enregistre comme lobbyiste représentant la Turquie par l'intermédiaire du groupe Gephardt.

12 octobre 2022 - Rejoint le Council for Responsible Social Media (Conseil pour des médias sociaux responsables), un groupe non partisan composé d'anciens législateurs et d'un dénonciateur de Facebook, dont l'objectif est d'étudier l'impact des médias sociaux sur la santé des communautés.

Source: edition.cnn.com