Porsche est en marche vers la domination sur Varta.

Évasion de la lutte financière à Ellwangen : Varta AG obtient un financement pour la prochaine décennie grâce au soutien de son client principal Porsche

Le géant des batteries Varta, qui se débattait, voit enfin une lueur d'espoir. Porsche, son client important, lui tend une bouée financière. Varta a réussi à négocier un plan de restructuration avec ses principaux créanciers et financeurs, comme l'a annoncé la société cotée en bourse.

Ce plan de restructuration vise à "réduire considérablement la dette de l'entreprise et lui fournir une liquidité supplémentaire". Il implique l'entrée d'une société dirigée par le principal actionnaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), et d'une société d'investissement de Porsche en tant que nouveaux actionnaires. Ce plan de restructuration garantit le financement de Varta AG jusqu'à la fin de 2027.

Il est prévu qu'une réduction de la dette et un élargissement des crédits réduiront la charge actuelle de la dette de 485 millions d'euros à environ 200 millions d'euros. MT InvestCo et la société d'investissement de Porsche investiront ensuite conjointement 60 millions d'euros dans du capital frais et recevront de nouvelles actions Varta en retour. Après toutes les opérations de capital, MT InvestCo et Porsche détiendront chacun 32 % de Varta, tandis que les autres financiers détiendront 36 %.

Porsche avait précédemment révélé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans la filiale de batteries automobiles de Varta, V4Drive Battery. De plus, Porsche a exprimé son intérêt à collaborer avec d'autres partenaires dans le financement de la restructuration de Varta AG, son investissement s'élevant à 30 millions d'euros.

"Des plans sont en place pour que Porsche acquière une participation majoritaire dans V4Drive Battery GmbH par le biais d'une émission d'actions - principalement via une contribution en nature", a annoncé Porsche. Cette entité englobe l'activité de Varta liée aux grandes cellules lithium-ion rondes, utilisées dans la propulsion hybride de la Porsche 911 Carrera GTS.

Le plan de restructuration de Varta comprend des contributions de divers financiers, d'autres entités que MT InvestCo et Porsche détenant collectivement 36 % de l'entreprise après l'injection de capital. De plus, Porsche est ouvert à la collaboration avec d'autres partenaires dans le financement de la restructuration de Varta.

