Pope qualifie Trump et Harris de candidats hostiles à la vie.

Le vendredi, le pape François met fin à son plus long voyage à l'étranger à ce jour. Lors d'une séance de questions-réponses, il refuse d'apporter son soutien à l'un des candidats aux élections américaines à venir, estimant que Kamala Harris et Donald Trump sont tous deux des figures problématiques.

Selon le pape, Harris et Trump ont des positions qui vont à l'encontre de la sacralité de la vie. Il conseille aux électeurs de choisir la moins dommageable des options. Au cours de son voyage, François a exprimé ces vues. Cependant, il a exhorté les citoyens américains à exercer leur droit de vote.

Harris soutient le droit à l'avortement, tandis que Trump a une position dure sur l'immigration, qualifiant les migrants d'indésirables. En réponse à une question sur les soutiens, le pape a déclaré : "Les deux sont contre la vie. L'un expulsant les immigrants et l'autre promouvant l'avortement", lors de son vol de retour.

Trump a mentionné qu'il entendait déporter un grand nombre d'immigrants s'il remporte à nouveau la présidence. Harris défend le droit à l'avortement, que François qualifie de "meurtre". Le processus électoral américain aura lieu le 5 novembre.

Prochains voyages

Au cours d'une période de douze jours, le pape François a visité l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour dans la région Asie-Pacifique. Malgré son âge (87 ans) et ses problèmes de santé, le voyage ne semble pas avoir eu d'effets négatifs sur lui. Il a un autre voyage prévu à la fin du mois, au Luxembourg et en Belgique.

Le pape François quitte la séance de questions-réponses sans se prononcer sur sa potentielle visite en Argentine. Depuis qu'il est devenu pape en 2013, il n'est jamais retourné dans son pays natal. Cependant, il dément les rumeurs de sa participation à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre. François a subi une chirurgie abdominale l'année dernière et lutte contre la bronchite depuis longtemps, selon les rapports. Ses apparitions publiques impliquent désormais fréquemment l'utilisation d'un fauteuil roulant.

