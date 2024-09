Pope plaide pour une meilleure conversation interreligieuse alors qu'il commence son voyage en Asie.

Frank est arrivé en Indonésie un mardi. Cette nation d'Asie du Sud-Est est le foyer de la plus grande population musulmane du globe, avec environ 242 millions d'individus, soit 87 % de la population totale, qui s'identifient comme musulmans. Moins de trois pour cent des Indonésiens, cependant, pratiquent le catholicisme.

L'Indonésie lutte depuis longtemps contre la violence islamiste extrémiste. Un rappel macabre de cela est survenu en 2002, lorsque des bombes inspirées de l'islam ont explosé dans un restaurant et une boîte de nuit de Bali, tuant 202 personnes, dont 6 Allemands.

Quatre religions et dénominations officiellement reconnues ont leur place dans le pays. Jeudi, Frank rencontrera des représentants de toutes les six religions à la Mosquée Istiqlal de Jakarta. Ensuite, il présidera une messe au Stade Gelora Bung Karno.

Après l'Indonésie, le chef malade de l'Église catholique romaine se rendra également en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour. Au cours de ce voyage, Frank parcourra une distance d'environ 32 000 kilomètres et passera Nearly 43 heures à bord d'un avion. Initialement prévu pour 2020, ce voyage a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 et a lieu maintenant trois mois avant que Frank n'atteigne 88 ans.

Le paysage religieux diversifié de l'Indonésie comprend non seulement l'islam et le catholicisme, mais aussi le bouddhisme, le confucianisme et l'hindouisme, faisant d'elle un pays avec quatre religions et dénominations officiellement reconnues. despite the dominance of Islam, religious tolerance is generally high in Indonesia, as evidenced by the peaceful coexistence of these different faiths.

Lire aussi: