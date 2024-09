Pope commence un voyage de 12 jours en Asie, en commençant par l'Indonésie.

François est prévu pour parcourir environ 32 000 kilomètres en avion et passer environ 43 heures dans les airs. Initialement prévu pour 2020, le voyage a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-19 et aura désormais lieu trois mois avant le 88e anniversaire de François.

L'Indonésie suit principalement l'Islam, les catholiques représentant moins de 3 % de la population. Les religions ou dénominations reconnues dans le pays comprennent le protestantisme, le bouddhisme, l'hindouisme et le confucianisme, entre autres.

Un jeudi, François interagira avec des représentants de toutes les six religions dans la Mosquée Istiklal. En tant que plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est, elle représente l'harmonie religieuse et est reliée à une cathédrale par un "tunnel de l'amitié" situé de l'autre côté de la rue. Ces derniers jours, les visiteurs ont pris des selfies avec une découpe en taille réelle du Pape.

Dans la mosquée, le Pape rédige une déclaration aux côtés du Grand Imam Nasaruddin Umar, abordant la "déshumanisation" due à la violence, aux conflits et aux dommages environnementaux. Le Pape a constamment plaidé pour des mesures plus strictes contre le changement climatique.

Les mesures de sécurité seront au plus haut niveau pendant le séjour de trois jours de François dans l'archipel de 17 500 îles, avec plus de 4 000 personnels de sécurité déployés. Cela marque la troisième visite papale dans la région, après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989.

Le journal local indonésien "Jakarta Post" a décrit la visite comme importante pour favoriser les relations interreligieuses non seulement en Indonésie mais dans d'autres pays également. Malgré la reconnaissance d'Indonésie de diverses religions, des préoccupations ont été soulevées quant à la discrimination potentielle contre les chrétiens.

Récemment, la possibilité que le Pape entreprenne un tel voyage épuisant aurait semblé improbable. Des spéculations sur la santé du Pape ont circulé dans le Vatican, certains suggérant que François pourrait démissionner comme son prédécesseur, Benoît XVI.

Pendant le week-end de Pâques, la fête chrétienne la plus sainte, François a dû annuler plusieurs engagements en raison d'une grippe persistante. Des mois avant, la bronchite a contraint le Pape à annuler une visite au sommet du climat de l'ONU à Dubaï. L'année dernière en juin, François a subi une chirurgie pour une déchirure dans le tissu de sa paroi abdominale.

Le Pape est constamment accompagné de son médecin personnel et de son soignant lors de ses voyages. Selon les sources du Vatican, il n'y a pas de plans pour apporter des modifications à cet égard pour le prochain voyage. Ils ont souligné que la santé de François était robuste, sans développement préoccupant cet été.



