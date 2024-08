- Pont Hunte endommagé: utilisation réussie du pont secondaire

La réparation du pont ferroviaire sur la rivière Hunte à Elsfleth dans le district de Wesermarsch progresse. Une grue flottante a installé la nouvelle section de pont. L'installation de la section de pont d'environ 58 tonnes et de 24 mètres de long a pris un peu plus d'une heure. "Pour l'instant, tout se déroule selon le plan", a déclaré une porte-parole des chemins de fer. La Hunte était fermée à la navigation intérieure pendant l'installation.

Le 23 juillet, un navire de mer intérieure a heurté le pont ferroviaire. La maison de pont du navire-citerne a été presque entirely détruite. Le pont ferroviaire et la ligne aérienne ont été endommagés. Les premières enquêtes suggèrent que le capitaine du navire a sous-estimé la hauteur de passage, et il est en cours d'enquête pour avoir mis en danger le trafic ferroviaire et maritime.

Le trafic ferroviaire sur le pont a été suspendu depuis. La fermeture affecte les passagers et les ports sur la rive gauche de la Weser à Brême, Nordenham et Oldenburg, qui dépendent de cette liaison. La structure endommagée est un pont temporaire, car un navire de mer intérieure avait déjà heurté le pont ferroviaire régulier en février. Selon le ministère de l'Économie de Basse-Saxe, un groupe de travail a convenu d'élaborer un catalogue de mesures pour améliorer la sécurité sur le pont de la Hunte afin d'éviter d'autres accidents.

La fermeture a des conséquences économiques importantes pour la région. Les marchandises ne peuvent plus être transportées par rail, et les passagers ferroviaires doivent changer pour des moyens de transport alternatifs.

"L'installation du pont est une étape importante vers la reprise du trafic", a déclaré la porte-parole. Toutefois, il faudra encore plusieurs jours avant que les premiers trains puissent circuler à nouveau sur le pont. D'abord, les voies, les lignes aériennes et l'équipement de signalisation et de sécurité doivent être installés et connectés. Les travaux devraient être terminés le 24 août.

Le temps le 23 mars, lorsque la nouvelle section de pont a été installée, était étonnamment calme et clair, facilitant les opérations de la grue flottante. Malheureusement, une situation similaire en février a entraîné une autre collision avec un navire de mer intérieure, causant des dommages au pont ferroviaire régulier.

