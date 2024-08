Poll: Scholz perdrait les trois duels de chancelier face aux candidats de l'Union

Selon un sondage de l'institut Insa pour "Bild am Sonntag", dans une élection directe du Chancelier fédéral, le titulaire Olaf Scholz (SPD) serait battu par des candidats potentiels de l'Union. Dans trois duels de chancelier interrogés, 23 % des sondés ont voté pour Scholz à chaque fois. Le président de l'CDU Friedrich Merz obtiendrait 35 %, le ministre-président de Bavière Markus Söder 41 % et le Premier ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst 26 %.

Cependant, l'élection directe du Chancelier par les citoyens est un modèle théorique. Le chef du gouvernement en Allemagne est élu par les membres du Bundestag.

Dans les intentions de vote pour les partis représentés, l'Union est restée en tête avec 31 %, devant l'AfD avec 18 %. Le SPD a gagné un point et est arrivé à 16 % dans le sondage. Les Verts sont restés à 10 %, le FDP à 5 %, le BSW à 9 % et la Gauche à 3 %. D'autres partis obtiendraient 8 % (moins un point).

Insa a sondé 1203 électeurs potentiels du 5 au 9 août pour la question du week-end. La marge d'erreur maximale est donnée à plus ou moins 2,9 points de pourcentage. Un supplément de 1004 citoyens a été interrogé les 8 et 9 août sur les duels de chancelier.

Les résultats du sondage suggèrent que si une élection directe pour le Chancelier avait lieu, des candidats potentiels de l'Union, tels que le président de l'CDU Friedrich Merz et le ministre-président de Bavière Markus Söder, lemporteraient sur le titulaire Olaf Scholz, comme l'indique le sondage Insa de la Commission. Cependant, il est important de noter que dans la réalité, le Chancelier allemand est élu par les membres du Bundestag, et non pas directement par les citoyens.

