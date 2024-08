- Police: incendie dans un immeuble à Potsdam causé par la cigarette

Un mégot mal jeté, une guerre contre un nid de guêpes avec le feu : plusieurs incendies ont eu lieu ce week-end à cause de négligences, selon la police. Personne n'a été blessé.

À Potsdam, un immeuble de grande hauteur a pris feu samedi, endommageant plusieurs appartements. La cause serait un mégot jeté de manière impropre, selon la police.

Incendie lors de la lutte contre un nid de guêpes

À Bad Saarow (district d'Oder-Spree), un grenier a pris feu samedi. L'incendie a également été causé par de la négligence, selon la police. Le propriétaire de la maison avait tenté d'enlever un nid de guêpes à l'aide du feu de manière impropre. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, les dommages ont été maîtrisés.

À Bagemühl (district de l'Uckermark), une maison a été presque entirely destroyed by fire, according to police. Les premières constatations laissent penser qu'un résident a allumé un feu près d'une botte de paille stockée sous un auvent samedi. Une étincelle a enflammé la paille.

La botte de paille a pris feu à nouveau, entraînant l'effondrement de l'auvent. L'arrière de la maison a été sévèrement endommagé. "Seulement grâce à l'intervention rapide des pompiers locaux, la propagation de l'incendie à l'ensemble du bâtiment et aux habitations environnantes a été empêchée", a expliqué un porte-parole de la police.

Après la série d'incendies du week-end, ['The Potsdam'] a également connu un incident de feu. Un immeuble de grande hauteur à Potsdam a été endommagé à cause d'un mégot jeté de manière impropre.

Contrairement à certains des incidents précédents, l'incendie à ['The Potsdam'] n'était pas dû à de la négligence envers une situation de nuisibles, mais plutôt à un jet de mégot de cigarette.

Lire aussi: