- Points clés de la 81e tranche

Précédemment, le Festival de Venise était éclipsé par des grèves d'acteurs aux États-Unis, tenant les célébrités américaines à l'écart de la plage du Lido. Cependant, Hollywood fait son retour pour la 81ème édition de cette année, du 28 août au 7 septembre. Des films très attendus comme "Joker : Folie à Deux" avec Joaquin Phoenix (49), lauréat d'un Oscar, et Lady Gaga (38), ainsi que "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton (66), qui ouvrira le festival et ne fait pas partie de la compétition, auront leurs premières mondiales à Venise.

Moments compétitifs à Venise

De nombreux cinéastes acclamés se disputent le prix principal du festival, le Lion d'or. Luca Guadagnino (53), le réalisateur de "Call Me by Your Name", présente son dernier film "Queer". Daniel Craig (56), qui a incarné James Bond, joue dans l'adaptation cinématographique d'un roman de William S. Burroughs.

Pedro Almodóvar (74), un cinéaste expérimenté, présente "The Room Next Door" au Lido, avec Julianne Moore (63) et Tilda Swinton (63) dans les rôles principaux. Il s'agit de la première production en anglais d'Almodóvar. "Maria" de Pablo Larraín (48) met en scène Angelina Jolie (49) en tant qu'opéra Maria Callas (1923-1977). "Babygirl" de Halina Reijn (48) met en scène Nicole Kidman (57) dans un drame érotique.

Spectacles hors compétition

Les films présentés en dehors de la compétition sont également très présents. Depuis 2008, il s'agit de la première collaboration entre les superstars George Clooney (63) et Brad Pitt (60) dans la comédie policière "Wolfs", réalisée par Jon Watts (43). Kevin Costner (69) présente la deuxième partie de sa série "Horizon" prévue. Les cinéphiles passionnés pourront également s'intéresser à "Broken Rage" de Takeshi Kitano (77) et "Baby Invasion" de "Spring Breakers" Harmony Korine (51).

Un documentaire allemand "Riefenstahl"

Le documentaire allemand "Riefenstahl" d'Andres Veiel (64) est disponible en dehors de la compétition. Ce documentaire explore la cinéaste controversée et très influente Leni Riefenstahl (1902-2003). Sandra Maischberger (58) en est l'une des productrices.

Plusieurs séries sont également présentées au Festival de Venise. "Families Like Ours", une mini-série sur des familles contraintes de fuir en raison de la crise climatique et qui se séparent, est réalisée par Thomas Vinterberg ("The Celebration", 55). La série thriller "Disclaimer" d'Alfonso Cuarón (62), sur un journaliste dont les secrets les plus sombres sont sur le point d'être révélés, met en scène Cate Blanchett (55) et Kevin Kline (76).

Le jury et les Lions d'honneur

La présidente du jury cette année est la icône du cinéma français Isabelle Huppert (71), accompagnée de la réalisatrice allemande Julia von Heinz ("And Tomorrow the Whole World", 48), de l'Américain James Gray ("Ad Astra", 55) et d'Agnieszka Holland ("The Secret Garden", 75).

Les actrices légendaires Sigourney Weaver (74) et le réalisateur vétéran Peter Weir ("The Truman Show", 80) reçoivent des Lions d'or honorifiques pour leur carrière exceptionnelle.

