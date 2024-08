- Point de vue: Le transfert des obligations financières périmées doit se faire exclusivement par des modifications constitutionnelles

Le rachat des dettes historiques des gouvernements locaux par l'administration fédérale n'est pas réalisable sans modifications de la Loi fondamentale, selon un rapport du Service de recherche parlementaire pour la faction FDP, initialement rapporté par la "Rheinische Post". Étant donné que le soulagement des charges financières locales est actuellement une responsabilité des gouvernements régionaux, le gouvernement fédéral aurait besoin d'une autorisation spécifique pour assumer la responsabilité de la dette, indique le rapport. Cela rend peu probable une résolution du problème de la dette pendant cette législature.

Initialement, le SPD, les Verts et le FDP avaient convenu dans l'accord de coalition de 2021 d'aider les municipalités à résoudre leur problème de dette dans le cadre de la gestion financière intergouvernementale. De nombreuses villes et municipalités, en particulier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Sarre et dans la Rhénanie-Palatinat, ont de telles réserves de liquidités importantes que les investissements essentiels dans les écoles, les infrastructures, les piscines, les théâtres et d'autres domaines sont menacés.

Selon une proposition du ministère fédéral des Finances, le gouvernement fédéral et les États devraient chacun potentiellement assumer la moitié des réserves de liquidités excessives des municipalités et simultanément obliger les municipalités à éviter les dépenses excessives.

Cependant, le rapport suggère que la Loi fondamentale devrait être modifiée pour les deux approches, et il est également incertain si une prise en charge fédérale de la dette locale serait comprise dans le seuil de dette. Dans ce cas, une exception explicite serait également nécessaire.

Actuellement, l'Union et divers États s'opposent à la réforme, principalement en raison de la conviction que seuls les municipalities endettées en tireraient profit. Cela serait injuste et préjudiciable aux États qui gèrent leurs municipalités de manière adéquate ou minimisent leur dette sans aide externe, affirment des États comme la Bavière.

"La CDU doit agir à la fois au niveau fédéral et des États. Sinon, rien ne bougera", a insisté le président du Comité du budget au Bundestag et le vice-président de la FDP de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Frank Schäffler. Le SPD a récemment exhorté l'Union à céder sur cette question.

Malgré les désaccords et les oppositions persistants, le SPD continue de plaider en faveur d'un assouplissement de la position de l'Union sur la prise en charge de la dette locale. Le SPD, ainsi que ses partenaires de coalition de l'accord de 2021, avait initialement prévu d'aider les municipalités à gérer leur dette dans le cadre de la gestion financière intergouvernementale.

Lire aussi: