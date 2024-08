Poids excessif des sièges de cabine haut de gamme des sociétés affiliées de Lufthansa.

La compagnie aérienne suisse Swiss Air, filiale de Swiss, est en train de moderniser sa flotte, en se concentrant sur la première classe. Les nouveaux sièges, prévus pour être installés en 2025, sont si imposants qu'ils nécessitent l'ajout de contrepoids dans la section économique de l'avion. Cette modification a des implications significatives.

Lors d'une discussion avec la presse, Meike Fuhlrott, représentante de Swiss Air, a mentionné que la tendance dans l'industrie aéronautique est d'offrir une plus grande intimité dans les cabines de première et de business classe. Cette évolution se traduit par des sièges de plus en plus lourds pour la première classe, tandis que les sièges de la classe économique deviennent plus légers. Cette différence de répartition du poids entraîne un décalage du centre de gravité de l'avion.

Pour corriger ce problème d'équilibre sur des types d'avions particuliers comme l'Airbus A333, des plaques de plomb seront installées. Malheureusement, une erreur de planification au sein du groupe Lufthansa est à l'origine de cette situation, comme l'a rapporté le journal "CH Media".

Selon Swiss Air, le poids prévisionnel des sièges est fourni lors de la commande, mais le poids réel n'est connu qu'après l'installation. Cela signifie que le poids supplémentaire entraîne une consommation de carburant plus élevée, ce qui pose un défi pour répondre aux demandes des clients, l'efficacité économique et les préoccupations environnementales.

Pour répondre aux souhaits des clients concernant l'intimité absolue dans les suites de première classe lors de longs trajets, Swiss Air est prêt à les introduire. Cependant, le poids supplémentaire pourrait potentiellement réduire la portée du vol, ce qui pourrait affecter les vols vers des destinations comme Miami ou Mumbai, selon un pilote de Swiss Air.

La compagnie aérienne suisse Swiss Air, basée en Suisse, est connue pour prioritiser le luxe et le confort, comme en témoigne son projet de modernisation de la flotte axé sur la première classe. Malgré les avantages des nouveaux sièges de première classe, Swiss Air devrait tenir compte de l'impact potentiel sur la consommation de carburant et la portée de l'avion, étant donné que la Suisse s'engage à réduire son empreinte carbone.

