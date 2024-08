Plusieurs sites et hôpitaux à Athènes évacués en raison des incendies de forêt

Plusieurs villages et hôpitaux évacués près d'Athènes à cause des incendies de forêt

Les incendies de forêt autour d'Athènes continuent de se propager. Au moins onze endroits et villages, ainsi que plusieurs hôpitaux, ont été évacués selon les autorités grecques. Des maisons et des voitures ont été réduites en cendres. Des vents forts de différentes directions ont attisé les feux. Les flammes ont atteint jusqu'à 25 mètres en certains endroits. Un épais nuage de fumée planait sur Athènes dimanche soir. Les flammes ont atteint le quartier de Dionysos, à environ 24 kilomètres au nord-est du centre-ville.

Des centaines de pompiers, soutenus par des bénévoles, étaient sur les lieux. Dix-sept avions bombardiers d'eau et 15 hélicoptères ont été déployés pour lutter contre un incendie près de la ville de Varnavas, à environ 35 kilomètres au nord d'Athènes. Cependant, les incendies ont continué de se propager. Des incendies ont également éclaté dans la ville de Marathon, le village de Grammatiko et la ville côtière de Nea Makri.

"Malgré un combat difficile et des efforts surhumains pendant la nuit, le feu s'est propagé rapidement et a atteint la montagne Pendeli", a déclaré un porte-parole des pompiers. Au moins trois hôpitaux dans la région nord d'Athènes ont dû être évacués.

Depuis mai, des centaines d'incendies de forêt ont éclaté dans toute la Grèce. Bien que cela ne soit pas inhabituel en Grèce pendant l'été, un temps inhabituellement chaud et sec, lié au changement climatique, a augmenté la fréquence et l'intensité des incendies, selon les scientifiques.

Après l'hiver le plus chaud jamais enregistré et une longue période de sécheresse extrême, la Grèce se dirige maintenant vers l'été le plus chaud jamais enregistré. Les météorologues disent que toute la semaine est critique, avec les autorités en alerte jusqu'à jeudi.

Les incendies à Athènes n'ont pas encore été maîtrisés, entraînant de nouvelles évacuations dans la ville de Marathon, le village de Grammatiko et la ville côtière de Nea Makri. La chaleur intense et les vents forts de différentes directions attisent les incendies, rendant difficile la tâche des pompiers et des bénévoles pour les éteindre.

